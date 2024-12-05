OnePlus 13 на задней панели имеет три камеры: это широкоугольная, сверхширокоугольная и телефотообъектив. У Samsung S24 Ultra их четыре: сверхширик, ширик и два телевика.

Цвета на фото с OnePlus 13 не слишком насыщенные в целом, а иногда они менее насыщенные, чем у S24 Ultra. С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже.

Основной сенсор у Samsung немного больше, чем у OnePlus. При этом в реальности отличаются снимки с этих двух смартфонов лишь балансом белого и цветопередачей. При этом у OnePlus 13 лучше динамический диапазон, чем у S24 Ultra. То же самое касается видеосъёмки: существенной разницы между телефонами нет.

Что касается сверхширика, то у OnePlus 13 он на 50 МП, тогда как у Samsung Galaxy S24 Ultra — на 12 МП. Если вы собираетесь печатать фотографии или обрезать их, то лучшее качество вам даст OnePlus. Если же вы планируете просто их публиковать в соцсетях — разница между снимками с этих смартфоном будет минимальной. Однако в целом OnePlus 13 в этом сценарии делает фото лучше, видео тоже получаются у него более качественными и менее шумными.