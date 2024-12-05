OnePlus 13 превзошёл по камерам самый дорогой смартфон Samsung — S24 UltraОсобенно по качеству сверхширика
OnePlus 13 на задней панели имеет три камеры: это широкоугольная, сверхширокоугольная и телефотообъектив. У Samsung S24 Ultra их четыре: сверхширик, ширик и два телевика.
Цвета на фото с OnePlus 13 не слишком насыщенные в целом, а иногда они менее насыщенные, чем у S24 Ultra. С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже.
Основной сенсор у Samsung немного больше, чем у OnePlus. При этом в реальности отличаются снимки с этих двух смартфонов лишь балансом белого и цветопередачей. При этом у OnePlus 13 лучше динамический диапазон, чем у S24 Ultra. То же самое касается видеосъёмки: существенной разницы между телефонами нет.
Что касается сверхширика, то у OnePlus 13 он на 50 МП, тогда как у Samsung Galaxy S24 Ultra — на 12 МП. Если вы собираетесь печатать фотографии или обрезать их, то лучшее качество вам даст OnePlus. Если же вы планируете просто их публиковать в соцсетях — разница между снимками с этих смартфоном будет минимальной. Однако в целом OnePlus 13 в этом сценарии делает фото лучше, видео тоже получаются у него более качественными и менее шумными.
Телевик у OnePlus имеет матрицу большего размера, чем у Samsung. При этом S24 Ultra, несмотря на то что у него два телефотообъектива, снимает фото и видео на них худшего качества, чем OnePlus 13 с одним объективом. Также на OnePlus при записи видео можно приближать объекты сильнее, чем на корейском флагмане.
Портретные фото на OnePlus 13 получаются более светлыми по сравнению с Samsung в целом. Что касается зума, то при 100-кратном увеличении победителем вновь оказался OnePlus, а при меньшем зуме аппараты шли наравне.
У OnePlus 13 нет также проблемы задержки срабатывания затвора. Благодаря этому фото даже в движении получаются чёткими.
Селфи-камера OnePlus по сравнению с фронтальной камерой S24 Ultra имеет больший угол обзора.
Вывод
По мнению эксперта, OnePlus 13 — это отличный выбор сейчас. У него отличная автономность, производительность, качество экрана. Очень удивили ведущего и камеры у этого смартфона: они во многом были лучше, чем у S24 Ultra.