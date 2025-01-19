OnePlus 13 уступил по прочности корпуса младшему 13R в сравнительном тесте

Опубликовано 19 января 2025, 22:301 мин.
OnePlus 13 уступил по прочности корпуса младшему 13R в сравнительном тестеСогнуть его будет проще
Эксперт YouTube-канала JerryRigEverything выяснил, насколько легко поцарапать, повредить при помощи огня или согнуть новые OnePlus 13 и 13R.
Царапины на стекле у OnePlus 13 и 13R появились на 6-м и 7-м уровнях. И это несмотря на то, что стекло у старшей версии должно быть более устойчивым к повреждениям.
Как ни странно, у 13R лучше работает сканер отпечатков при разблокировке мокрыми пальцами. Хотя этот сканер оптический, а не ультразвуковой.
Модель OnePlus смогла продержаться под воздействием тепла от зажигалки 25 секунд. При этом повреждений никаких на стекле не было.
А вот согнуть при помощи рук немного легче оказалось OnePlus 13. Отчасти это связано с тем, что у него нет с двух сторон симметричных линий антенн. Более дешёвый и более тонкий 13R кажется прочнее. Объясняется это расположением антенных линий по бокам его корпуса, алюминиевыми рамками, прочностью стекла.
Источник: JerryRigEverything
Автор:Валерия Филимонова
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