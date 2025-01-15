OnePlus 13R получил 8.5 баллов из 10 за ремонтопригодность

Автор YouTube-канала PBKreviews узнал, насколько хорошо поддаётся ремонту новый OnePlus 13R. Первым делом он снял заднюю панель у смартфона. Далее ему нужно было открутить 18 винтов, чтобы получить доступ к остальным компонентам.

Для снятия аккумулятора были предусмотрены специальные язычки. Чтобы заменить экран, вам нужно будет снять заднюю панель, открутить винты у динамика снизу, отсоединить дополнительную плату, убрать красную резиновую подкладку. Далее необходимо нагреть переднюю часть смартфона (сам экран) и поменять дисплей на новый.