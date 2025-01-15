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Опубликовано 15 января 2025, 17:15
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OnePlus 13R получил 8.5 баллов из 10 за ремонтопригодность

И это очень неплохо
В одном из выпусков на YouTube-канале PBKreviews разобрали полностью OnePlus 13R и выяснили, насколько легко в нём можно будет заменить разные компоненты при поломке.
OnePlus 13R получил 8.5 баллов из 10 за ремонтопригодность
© PBKreviews

Автор YouTube-канала PBKreviews узнал, насколько хорошо поддаётся ремонту новый OnePlus 13R. Первым делом он снял заднюю панель у смартфона. Далее ему нужно было открутить 18 винтов, чтобы получить доступ к остальным компонентам.

Для снятия аккумулятора были предусмотрены специальные язычки. Чтобы заменить экран, вам нужно будет снять заднюю панель, открутить винты у динамика снизу, отсоединить дополнительную плату, убрать красную резиновую подкладку. Далее необходимо нагреть переднюю часть смартфона (сам экран) и поменять дисплей на новый.

OnePlus 13R получил 8.5 баллов из 10 за ремонтопригодность
© PBKreviews

Вывод

В целом эксперт поставил OnePlus 13R 8,5 баллов из 10 возможных. Из них по 1,5 балла из 2 за расположение компонентов и длительность ремонта, за простоту замены экрана и других частей (кроме аккумулятора).