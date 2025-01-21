OnePlus 13R против Samsung S24 FE: у кого лучше камеры?Всё довольно неоднозначно
Видео на ультраширик OnePlus 13R может записывать только в 1080p. При этом у Galaxy S24 FE доступно разрешение 4К 30 к/с при съёмке на все объективы. При записи видео на селфи-камеру, несмотря на большее разрешение, Samsung хуже передаёт цвета, чем OnePlus.
Если вы любите снимать видео в макрорежиме, то вам тоже больше подойдёт OnePlus. Для этого вам не придётся отходить от объекта, как в случае с Samsung.
С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже. В ночное время снимки получаются лучше на OnePlus, а вот видео - на Samsung.
Вывод
В целом Galaxy S24 FE показал себя лучше с точки зрения видео. Вам будет доступно более высокое разрешение (4К 30 к/с на всех задних объективах и на селфи-модуле, возможность снимать в 8К), однако портретные видео снимает удачнее OnePlus 13R. Лучше на 13R была и макросъёмка. Поэтому если вы ищете смартфон для фото, то берите OnePlus. К тому же у него тоньше рамки, больше аккумулятор, быстрее скорость зарядки. С другой стороны, Samsung предлагает защиту от воды IP68, поддержкой беспроводной зарядки.