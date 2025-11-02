OnePlus 15 и Oppo Find X9 Pro - не один и тот же смартфон, подтвердило сравнение

Комплектация у OnePlus 15 и Oppo Find X9 Pro абсолютно одинаковая. То же самое касается габаритов.

Экраны в обоих случаях хорошие. Но немного ярче в HDR-режиме оказывается OnePlus. Если у вас чувствительные к ШИМу глаза, то он тоже подойдёт вам больше. Главное отличие смартфонов друг от друга в плане дисплея - это частота обновления: у Oppo - 120 Гц, у OnePlus - 165 Гц. Правда, у последнего поддерживаться эта герцовка будет только в определённых играх и всё. Например, в Call of Duty, но и то исключительно на средних настройках.

Аккумулятор у Oppo на 7500 мАч, у OnePlus - на 7300 мАч. Держат заряд смартфоны примерно одинаково. Блок питания у OnePlus идёт на 120 Вт, а у Oppo - на 80 Вт.