OnePlus 15 и Oppo Find X9 Pro - не один и тот же смартфон, подтвердило сравнение

OnePlus 15 и Oppo Find X9 Pro - не один и тот же смартфон, подтвердило сравнениеНо если для вас важна камера, то берите Oppo
Комплектация у OnePlus 15 и Oppo Find X9 Pro абсолютно одинаковая. То же самое касается габаритов.
Экраны в обоих случаях хорошие. Но немного ярче в HDR-режиме оказывается OnePlus. Если у вас чувствительные к ШИМу глаза, то он тоже подойдёт вам больше. Главное отличие смартфонов друг от друга в плане дисплея - это частота обновления: у Oppo - 120 Гц, у OnePlus - 165 Гц. Правда, у последнего поддерживаться эта герцовка будет только в определённых играх и всё. Например, в Call of Duty, но и то исключительно на средних настройках.
Аккумулятор у Oppo на 7500 мАч, у OnePlus - на 7300 мАч. Держат заряд смартфоны примерно одинаково. Блок питания у OnePlus идёт на 120 Вт, а у Oppo - на 80 Вт.
С точки зрения камер лучше себя показывает Oppo X9 Pro. Особенно это касается качества ширика. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше.
Вывод
OnePlus 15 - это на самом деле упрощённая версия Oppo X9 Pro. По большей части это касается камер. Если вам не особо нужны фото- и видеовозможности, то OnePlus за свои деньги будет для вас отличным выбором. По производительности, запуску игр он ничуть не хуже, по герцовке экрана даже лучше (165 Гц вместо 120 Гц). Также вы получите быструю зарядку на 120 Вт. Если же для вас играет важную роль камера, то берите Oppo, хоть он и стоит дороже.