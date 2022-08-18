OnePlus Ace (10R) всем хорош, но есть нюанс

OnePlus Ace (10R) всем хорош, но есть нюансО нём рассказал эксперт
Эксперт Quke.ru Андрей в выпуске на YouTube перечислил основные плюсы и минусы смартфона OnePlus Ace (10R). В целом в этом аппарате всё хорошо, кроме одной вещи.
В плане эргономики, удобства пользования OnePlus Ace стал хуже. За счёт квадратной формы он не так комфортно лежит в руке. Материал корпуса при этом - стекло. Оснащён смартфон также стереодинамиками, а сканер отпечатка пальцев у него расположен в кнопке разблокировки. В комплекте с устройством идёт зарядка мощностью в 80 Вт, причём вместе с версией с 12 ГБ ОЗУ в коробке будет лежать блок питания в 150 Вт.
Одно из главных достоинств 10R - это дисплей. Оснащён смартфон экраном в 6,7 дюйма с матрицей Flued AMOLED и частотой обновления в 120 Гц, тачем - до 720 Гц. В целом аппарат также имеет хороший запас яркости.
Процессор стоит на OnePlus Ace (10R) - MediaTek 8100 (объём ОЗУ - 8/12 ГБ). Это мощная модель, поэтому работает смартфон очень быстро и скорость отклика у него отличная. В AnTuTu набирает устройство 728 тысяч баллов. Все игры на этом аппарате запускаются на высоких настройках графики, причём проблем с нагревом тоже особо нет.
Ёмкость аккумулятора составляет у смартфона 4500 мА*ч. Также в комплекте с версией с 12 ГБ оперативной памяти идёт зарядка в 150 Вт (в режиме быстрой зарядки аппарат заряжается за 15 минут, без этого режима - около 25 минут). OnePlus Ace (10R) при этом с лёгкостью доживает до конца дня даже при сильных нагрузках.
Что касается камер, то основной модуль имеет разрешение в 50 МП и оптическую стабилизацию. Широкоугольный объектив здесь идёт в 8 МП, телевик - в 2 МП. Селфи-камера отличается разрешением в 16 МП.
Фотографии на фронтальную камеру получаются действительно хорошими, а вот об основной камере так сказать нельзя. Видео на основной объектив можно снимать в 4К, причём получаются видео в этом случае довольно неплохими. Что касается снимков на основной объектив, то на некоторых фото встречаются ошибки и шумы. То есть работает эта камера нестабильно.
Несмотря на то что на OnePlus Ace (10R) нет разъёма для наушников, на нём установлены стереодинамики. Причём звучит смартфон действительно хорошо.
Работает Ace (10R) на Android 12. Прошивка также работает стабильно и быстро.
Вывод
По мнению эксперта, OnePlus Ace (10R) - очень неоднозначный смартфон. В чём-то он и правда стал интереснее предыдущих моделей (например, по дизайну, частоте обновления экрана, процессору), но вместе с тем камера, например, стала хуже.