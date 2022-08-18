OnePlus Ace (10R) всем хорош, но есть нюанс

Эксперт Quke.ru Андрей в выпуске на YouTube перечислил основные плюсы и минусы смартфона OnePlus Ace (10R). В целом в этом аппарате всё хорошо, кроме одной вещи.

В плане эргономики, удобства пользования OnePlus Ace стал хуже. За счёт квадратной формы он не так комфортно лежит в руке. Материал корпуса при этом - стекло. Оснащён смартфон также стереодинамиками, а сканер отпечатка пальцев у него расположен в кнопке разблокировки. В комплекте с устройством идёт зарядка мощностью в 80 Вт, причём вместе с версией с 12 ГБ ОЗУ в коробке будет лежать блок питания в 150 Вт.

Одно из главных достоинств 10R - это дисплей. Оснащён смартфон экраном в 6,7 дюйма с матрицей Flued AMOLED и частотой обновления в 120 Гц, тачем - до 720 Гц. В целом аппарат также имеет хороший запас яркости.

Процессор стоит на OnePlus Ace (10R) - MediaTek 8100 (объём ОЗУ - 8/12 ГБ). Это мощная модель, поэтому работает смартфон очень быстро и скорость отклика у него отличная. В AnTuTu набирает устройство 728 тысяч баллов. Все игры на этом аппарате запускаются на высоких настройках графики, причём проблем с нагревом тоже особо нет.

Ёмкость аккумулятора составляет у смартфона 4500 мА*ч. Также в комплекте с версией с 12 ГБ оперативной памяти идёт зарядка в 150 Вт (в режиме быстрой зарядки аппарат заряжается за 15 минут, без этого режима - около 25 минут). OnePlus Ace (10R) при этом с лёгкостью доживает до конца дня даже при сильных нагрузках.

Что касается камер, то основной модуль имеет разрешение в 50 МП и оптическую стабилизацию. Широкоугольный объектив здесь идёт в 8 МП, телевик - в 2 МП. Селфи-камера отличается разрешением в 16 МП.

Фотографии на фронтальную камеру получаются действительно хорошими, а вот об основной камере так сказать нельзя. Видео на основной объектив можно снимать в 4К, причём получаются видео в этом случае довольно неплохими. Что касается снимков на основной объектив, то на некоторых фото встречаются ошибки и шумы. То есть работает эта камера нестабильно.