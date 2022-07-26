OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: ужасное название, а смартфон-то стоит брать?

Ведущий канала Quke.ru на YouTube в одном из выпусков протестировал новый OnePlus Nord CE 2 Lite 5G и перечислил его основные плюсы и минусы.

В целом, по словам эксперта, этот смартфон оставил после себя странное впечатление. Касается это даже внешнего вида.

Сам по себе аппарат довольно большой: диагональ экрана у него составляет 6,6 дюйма. При этом установлена здесь IPS-матрица с частотой обновления до 120 Гц.

В комплекте с OnePlus идёт чехол, кабель, зарядка в 33 Вт. Разъём для наушников у Nord CE 2 Lite 5G есть, однако динамик только один (нет стерео).

Оснащён OnePlus Nord CE 2 Lite 5G процессором Snapdragon 695, объём ОЗУ составляет у устройства 8 ГБ. С повседневными задачами справляет смартфон быстро, а в игры комфортно на нём играть будет только на средних настройках графики. В AnTuTu набирает при этом OnePlus 400 тысяч баллов.

Ёмкость аккумулятора у Nord CE 2 Lite 5G равняется 5000 мА*ч. На один день смартфона точно будет хватать при активной работе. Заряжается он тоже довольно быстро: на 50 процентов - за полчаса, до 100 процентов - где-то за час.

Фронтальная камера имеет разрешение у OnePlus 16 МП и фотографирует хорошо. Что касается основного блока камер, то он состоит из основного модуля в 64 МП и двух дополнительных - по 2 МП каждый (макро и камера для портретных снимков). При хорошем освещении снимает смартфон неплохо, а вот ночью и вечером пользоваться им можно лишь с ночным режимом. Примеры фото - ниже.