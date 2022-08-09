OnePlus Nord CE 2 против OnePlus Nord CE 2 Lite: кто лучше и выгоднее для покупки

Ведущий Quke.ru Андрей сравнил две версии OnePlus Nord CE 2: обычную модель и её Lite-вариант. Оказалось, что разница между ними довольно значительная.

Сам по себе OnePlus Nord CE 2 Lite больше за счёт большего дисплея (6,6 дюйма). При этом матрица у него - IPS, а частота обновления - 120 Гц. Что касается обычной версии, то у неё стоит 6,4-дюймовый экран с AMOLED-матрицей.

Также у OnePlus Nord CE 2 мощнее процессор. Это MediaTek Dimensity 900 (у Lite-версии - Snapdragon 695). Хотя в AnTuTu аппараты набирают почти одинаковое количество баллов (400-420 тысяч), шустрее работает Nord CE 2.

Аккумулятор у смартфонов разного объёма. У OnePlus Nord CE 2 Lite - 5000 мАч с зарядкой в 33 Вт (заряжается в 1,5 раза дольше, чем старшая версия), у OnePlus Nord CE 2 - в 4500 мАч с зарядкой в 65 Вт (заряжается полностью за чуть более 30 минут). «Живут» устройства довольно долго, то есть на один день работы их однозначно хватит.

Фронтальная камера в обоих случаях стоит одинаковая и имеет разрешение в 16 МП. Основные камеры отличаются разрешением в 64 МП. Также ширик в старшей версии OnePlus имеет 8 МП и он намного лучше, чем объектив у Lite-версии в 2 МП.

В целом OnePlus Nord CE 2 и фотографирует, и записывает видео гораздо лучше, чем младшая модель.