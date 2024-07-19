OnePlus Nord CE 4 Lite признали отличным во всём, кроме цены

OnePlus Nord CE 4 Lite признали отличным во всём, кроме ценыВот чего вам стоит от него ожидать
OnePlus Nord CE 4 Lite тестировался в глобальной версии. В комплекте со смартфоном вы получаете только кабель.
Сделан аппарат из пластика, в руке лежит довольно хорошо. Одной рукой управлять им вполне комфортно.
Звук у Nord CE 4 Lite стерео. Сам по себе он в целом нормальный.
Дисплей у смартфона хороший. Он имеет матрицу AMOLED, диагональ 6,67 дюйма, частоту обновления 120 Гц, разрешение Full HD+. Пиковая яркость — 1600 нит, хотя заявлено до 2100 нит. С ШИМом особых проблем нет.
На OnePlus Nord CE 4 Lite стоит процессор Snapdragon 695. Результаты его тестирования вы можете увидеть ниже на изображениях.
Автономность составляет у новинки 7−8 часов работы экрана. Это позволяет пользоваться смартфоном сутки или даже 1,5 суток.
Полностью заряжается OnePlus Nord CE 4 Lite за 55 минут. Ёмкость аккумулятора — 5500 мА*ч. Есть поддержка реверсивной зарядки на 5 Вт.
Камера у смартфона основная одна. Есть ещё 2-мегапиксельный датчик глубины. Поддерживает основной модуль оптическую стабилизацию. Видео записывать можно максимум в 1080p 30 к/с.
Вывод
Максимум OnePlus Nord CE 4 Lite должен стоить 20 тысяч рублей, а его стоимость составляет около 25 тысяч. За эти деньги есть более выгодные варианты.