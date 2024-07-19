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Опубликовано 19 июля 2024, 21:00
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OnePlus Nord CE 4 Lite признали отличным во всём, кроме цены

Вот чего вам стоит от него ожидать
На YouTube-канале «SMART ОБЗОР» эксперт рассказал об особенностях нового смартфона OnePlus Nord CE 4 Lite.
OnePlus Nord CE 4 Lite признали отличным во всём, кроме цены
© SMART ОБЗОР

OnePlus Nord CE 4 Lite тестировался в глобальной версии. В комплекте со смартфоном вы получаете только кабель.

Сделан аппарат из пластика, в руке лежит довольно хорошо. Одной рукой управлять им вполне комфортно.

Звук у Nord CE 4 Lite стерео. Сам по себе он в целом нормальный.

Дисплей у смартфона хороший. Он имеет матрицу AMOLED, диагональ 6,67 дюйма, частоту обновления 120 Гц, разрешение Full HD+. Пиковая яркость — 1600 нит, хотя заявлено до 2100 нит. С ШИМом особых проблем нет.

На OnePlus Nord CE 4 Lite стоит процессор Snapdragon 695. Результаты его тестирования вы можете увидеть ниже на изображениях.

Автономность составляет у новинки 7−8 часов работы экрана. Это позволяет пользоваться смартфоном сутки или даже 1,5 суток.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© SMART ОБЗОР

Полностью заряжается OnePlus Nord CE 4 Lite за 55 минут. Ёмкость аккумулятора — 5500 мА*ч. Есть поддержка реверсивной зарядки на 5 Вт.

Камера у смартфона основная одна. Есть ещё 2-мегапиксельный датчик глубины. Поддерживает основной модуль оптическую стабилизацию. Видео записывать можно максимум в 1080p 30 к/с.

Вывод

Максимум OnePlus Nord CE 4 Lite должен стоить 20 тысяч рублей, а его стоимость составляет около 25 тысяч. За эти деньги есть более выгодные варианты.