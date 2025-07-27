OnePlus Nord CE5 5G протестировали и сравнили с Poco X7

В комплекте с OnePlus Nord CE5 5G вы получите сам смартфон с защитной плёнкой на экране, кабель для зарядки. Блока питания в коробке нет.

Официальной защиты от влаги и пыли у устройства нет. Стерео у него тоже нет - только моно. Дисплей у OnePlus с матрицей AMOLED, диагональю 6,77", частотой обновления 120 Гц. Технология Always On Display тоже не полноценная, а урезанная - на 10 секунд.

Работает смартфон на процессоре Dimensity 8350 Apex. Оперативной памяти у него 8 ГБ, постоянной - 128 или 256 ГБ, но её можно расширить при помощи карты памяти.

Ёмкость аккумулятора у OnePlus Nord CE5 5G составляет 7100 мА*ч. Смартфон также поддерживает проводную зарядку на 80 Вт, а до 100% заряжается за 1 час 10 минут.