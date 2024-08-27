OnePlus Nord против 12R: какой лучше?

Какой выбор лучше сделать: купить новый OnePlus Nord 4 или чуть более дорогой 12R?

По комплектации в глобальных версиях смартфонов всё одинаково: вы получите с ними только кабель и плёнку на экране.

В руке оба устройства лежат неплохо. Но Nord 4 воспринимается как чуть более компактный. Сканер отпечатков в обоих случаях под экраном, работает он с одинаковой скоростью, но у 12R расположен повыше.

По дисплею смартфоны почти одинаковые. Только пиковая яркость в ручном режиме у 12R — 1300 нит, у Nord 4 — 750 нит. Под фонариком на автояркости 12R выдаёт 1900 нит, Nord — 1700−1800 нит.

С точки зрения ШИМа в обоих случаях всё хорошо. В основном различия в дисплее между моделями сводятся к тому, плоский или изогнутый экран вам нужен. У 12R изогнутое стекло, у Nord 4 — плоское.