OnePlus Nord против 12R: какой лучше?В целом привлекательнее выглядит 12R
Какой выбор лучше сделать: купить новый OnePlus Nord 4 или чуть более дорогой 12R?
По комплектации в глобальных версиях смартфонов всё одинаково: вы получите с ними только кабель и плёнку на экране.
В руке оба устройства лежат неплохо. Но Nord 4 воспринимается как чуть более компактный. Сканер отпечатков в обоих случаях под экраном, работает он с одинаковой скоростью, но у 12R расположен повыше.
По дисплею смартфоны почти одинаковые. Только пиковая яркость в ручном режиме у 12R — 1300 нит, у Nord 4 — 750 нит. Под фонариком на автояркости 12R выдаёт 1900 нит, Nord — 1700−1800 нит.
С точки зрения ШИМа в обоих случаях всё хорошо. В основном различия в дисплее между моделями сводятся к тому, плоский или изогнутый экран вам нужен. У 12R изогнутое стекло, у Nord 4 — плоское.
Работает 12R на процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Оперативной памяти у него 16 ГБ, постоянной — 256 ГБ. Nord 4 оснащён Snapdragon 7+ Gen 3 с ОЗУ 12/16 ГБ и ПЗУ 256/512 ГБ. Результаты их тестирования — выше.
Батареи в обоих случаях на 5500 мА*ч. Оба смартфона живут примерно одни сутки. Заряжаются устройства тоже очень быстро. До 100% - за 30 минут.
По части камер у 12R преимущество. Это заметно и по качеству снимков на основную камеру. При этом у него есть ещё и макро на 2 МП. Примеры фотографий с обоих смартфонов — выше.
Записывать видео на основной объектив можно в 4К 60 к/с. Стабилизация при этом немного плавнее на Nord 4.
Выводы
С одной стороны, у Nord 4 действительно хорошая цена и его можно рассматривать для покупки. Если для вас камера имеет второстепенное значение, а важнее получить плоский экран и чуть более тонкий корпус, то берите OnePlus Nord 4. Но лично сам эксперт переплатил бы за 12R. У него повыше расположен сканер отпечатков пальцев, немного мощнее процессор, есть поддержка eSIM, круче основная камера.