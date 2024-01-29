Oppo Find X7 Ultra — один из лучших флагманских смартфонов в 2024 г.И вот в чём его особенности
Что касается комплектации, то Oppo Find X7 Ultra идёт вместе с чехлом, документацией, скрепкой для лотка с SIM-картой, зарядкой на 100 Вт, кабелем.
Экран у новинки имеет матрицу LTPO AMOLED с частотой обновления 120 Гц, разрешением QHD+. Диагональ у него - 6,82 дюйма.
Фронтальная камера у Oppo Find X7 Ultra имеет разрешение 32 МП. Она также может записывать видео в 4К 30 к/с и 60 к/с. То же самое касается основной камеры. Смартфон оснащён двумя перископическими камерами: с 2,8-кратным и 6-кратным оптическим зумом. Сверхширик и основной объектив имеют разрешение по 50 МП.
Вывод
Oppo Find X7 Ultra, с одной стороны, сильно нагревается во время игр, при съёмке в 4К у него не очень хорошо работает стабилизация, на некоторых снимках возникают проблемы с экспозицией и балансом белого. В то же время этот аппарат имеет отличные качество сборки и дизайн, два объектива-перископа с зумом, мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, прекрасный экран с LTPO AMOLED и 120 Гц, хорошо оптимизированную ColorOS.