С комплектацией у Find X8 Pro всё хорошо. Вместе с устройством идёт чехол, кабель, зарядка на 80 Вт. Защитная плёнка сразу же наклеена на дисплей. При этом у X7 Ultra блок питания был на 100 Вт, что позволяло зарядить устройство на 100% за 25 минут. У новинки же на это уходит чуть больше часа, но и ёмкость батареи стала 5910 мАч против 5000 мАч у X7 Ultra. В целом работает X8 Pro примерно на час дольше, чем X7 Ultra.

Очень неудобно расположен на X8 Prо также сканер отпечатков пальцев: слишком низко. К тому же на самом датчике сэкономили. На том же OnePlus 13 стоит ультразвуковой сканер и на удобном месте.

Работает новый Find X8 Pro на процессоре Dimensity 9400. Несмотря на то что он флагманский, для игр он не подходит совсем из-за троттлинга.