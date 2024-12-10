Oppo Find X8 Pro и OnePlus 13 — одно и то же? И сравнение с X7 UltraСтоят они почти одинаково, но покупать новинку нет смысла
Oppo Find X8 Pro на первый взгляд кажется удачным. С его характеристиками вы можете ознакомиться ниже. Вы получаете крутой экран, процессор MediaTek Dimensity 9400, много памяти (до 1 ТБ внутренней и 12 или 16 ГБ оперативной), четыре камеры, свежий Android. Но что на деле?
На китайскую версию Oppo Find X8 Pro будет действовать международная гарантия и в России. Поэтому можно без проблем заказывать этот смартфон из Поднебесной.
С комплектацией у Find X8 Pro всё хорошо. Вместе с устройством идёт чехол, кабель, зарядка на 80 Вт. Защитная плёнка сразу же наклеена на дисплей. При этом у X7 Ultra блок питания был на 100 Вт, что позволяло зарядить устройство на 100% за 25 минут. У новинки же на это уходит чуть больше часа, но и ёмкость батареи стала 5910 мАч против 5000 мАч у X7 Ultra. В целом работает X8 Pro примерно на час дольше, чем X7 Ultra.
Очень неудобно расположен на X8 Prо также сканер отпечатков пальцев: слишком низко. К тому же на самом датчике сэкономили. На том же OnePlus 13 стоит ультразвуковой сканер и на удобном месте.
Работает новый Find X8 Pro на процессоре Dimensity 9400. Несмотря на то что он флагманский, для игр он не подходит совсем из-за троттлинга.
Набор модулей у новинки тоже как у флагмана. Это основной объектив на 50 МП, два телевика (3-кратный и 6-кратный, оба на 50 МП), ширик на 50 МП, фронтальная камера на 32 МП. На практике же X8 Pro совсем не превосходит прошлогодний X7 Ultra. Кнопка камеры ему тоже совсем не нужна, поскольку менять масштаб фото и видео в вертикальном режиме при помощи неё нельзя — только в горизонтальной съёмке. С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
OPPO Find X8 Pro оказался всё же не лучше прошлогоднего X7 Ultra. Если говорить о фото, то ни в одном сценарии он не был интереснее, чем предшественник Ultra. Связано это с ухудшением качества задних модулей камер, а также процессором MediaTek (который к тому же ещё и сильно троттлит). Корпус у новинки стал легче и тоньше, но эргономика не улучшилась: кнопка камеры, например, расположена слишком высоко. Также сэкономили на сканере отпечатков пальцев, зарядке. Последняя в два раза слабее, чем у X7 Ultra, но работает в среднем телефон на час дольше. В целом Find X8 Pro — смартфон, который сейчас можно смело пропустить, если вы планировали обновляться. Вместо него лучше взять OnePlus 13: он стоит дешевле, а функции предлагает те же.