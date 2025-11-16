Oppo Find X9 Pro не дотянул по качеству камер до iPhone 17 Pro

Опубликовано 16 ноября 2025, 16:301 мин.
Oppo Find X9 Pro не дотянул по качеству камер до iPhone 17 ProПравда, и стоит он намного дешевле
На YouTube-канале Technotin эксперт продемонстрировал, как снимают фото и видео смартфоны Oppo X9 Pro и iPhone 17 Pro.
Фотографии на обоих смартфонах получаются схожими по качеству. Но с точки зума и съёмки Луны всё же лидирует Oppo.
Что касается видеосъёмки, то в целом лучше был iPhone 17 Pro. Угол обзора фронтальной и ультраширокоугольной камеры у него также больше, а скорость автофокуса выше.
Вывод
Оба смартфона показывают отличные результаты с точки зрения камер. Однако iPhone стоит в два раза дороже, чем Oppo, а снимки и видео у него лучше всё же не в два раза.
Источник: Technotin
Автор:Валерия Филимонова