Опубликован обзор новой модели люкс-смартфона Vertu за 325 тысяч рублей

Модель Vertu iVertu 5G вышла в 2021 году, сообщил ведущий. Сейчас её можно приобрести в Китае с доставкой в Россию за 325 тысяч рублей.

В коробке телефон, по словам Кима, выглядит очень прилично. В комплекте идёт много предметов: блок для зарядки, две карточки, тряпочка для протирания корпуса, документация.

Что самое любопытное, по мнению ведущего, так это то, что смартфон - переделанная версия ZTE. Однако информации о том, где и как он переделывается, сейчас нигде нет.

Корпус устроен точно так же, как у ZTE Axon 30 Pro. Автор канала рекомендует подобную модель носить в чехле, который в комплекте не идёт. При этом в самом чехле аппарат будет выглядеть точной копией ZTE.