Опубликован обзор новой модели люкс-смартфона Vertu за 325 тысяч рублей

Опубликован обзор новой модели люкс-смартфона Vertu за 325 тысяч рублейОн очень похож на ZTE Axon 30 Pro
Модель Vertu iVertu 5G вышла в 2021 году, сообщил ведущий. Сейчас её можно приобрести в Китае с доставкой в Россию за 325 тысяч рублей.
В коробке телефон, по словам Кима, выглядит очень прилично. В комплекте идёт много предметов: блок для зарядки, две карточки, тряпочка для протирания корпуса, документация.
Что самое любопытное, по мнению ведущего, так это то, что смартфон - переделанная версия ZTE. Однако информации о том, где и как он переделывается, сейчас нигде нет.
Корпус устроен точно так же, как у ZTE Axon 30 Pro. Автор канала рекомендует подобную модель носить в чехле, который в комплекте не идёт. При этом в самом чехле аппарат будет выглядеть точной копией ZTE.
Ещё один важный момент, как отметил Ким, - у этого смартфона самые топовые внутренние характеристики. Мощный процессор, неплохой экран, вполне хорошие камеры.
При этом сам смартфон, несмотря на массивную верхнюю часть корпуса, довольно тонкий, а покрытие не даёт руки скользить, замечает эксперт. Также, по словам ведущего, в дизайне нет вычурности (то есть стразов, алмазов и пр.), а когда держишь его в руке, то создаётся ощущение, что у тебя иная флагманская модель, а не Samsung, iPhone и т.п.
В конце Ким Коршунов предупредил, что лучше всего искать оригинальную модель смартфона (из Китая), тем более что в комплекте с ним идёт много дополнительных деталей.