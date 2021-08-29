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Опубликован обзор новой модели люкс-смартфона Vertu за 325 тысяч рублей

Он очень похож на ZTE Axon 30 Pro
На YouTube-канале "808" вышел выпуск о китайской новинке Vertu.
Опубликован обзор новой модели люкс-смартфона Vertu за 325 тысяч рублей

Модель Vertu iVertu 5G вышла в 2021 году, сообщил ведущий. Сейчас её можно приобрести в Китае с доставкой в Россию за 325 тысяч рублей.

В коробке телефон, по словам Кима, выглядит очень прилично. В комплекте идёт много предметов: блок для зарядки, две карточки, тряпочка для протирания корпуса, документация.

Что самое любопытное, по мнению ведущего, так это то, что смартфон - переделанная версия ZTE. Однако информации о том, где и как он переделывается, сейчас нигде нет.

Корпус устроен точно так же, как у ZTE Axon 30 Pro. Автор канала рекомендует подобную модель носить в чехле, который в комплекте не идёт. При этом в самом чехле аппарат будет выглядеть точной копией ZTE.

Опубликован обзор новой модели люкс-смартфона Vertu за 325 тысяч рублей

Ещё один важный момент, как отметил Ким, - у этого смартфона самые топовые внутренние характеристики. Мощный процессор, неплохой экран, вполне хорошие камеры.

При этом сам смартфон, несмотря на массивную верхнюю часть корпуса, довольно тонкий, а покрытие не даёт руки скользить, замечает эксперт. Также, по словам ведущего, в дизайне нет вычурности (то есть стразов, алмазов и пр.), а когда держишь его в руке, то создаётся ощущение, что у тебя иная флагманская модель, а не Samsung, iPhone и т.п.

В конце Ким Коршунов предупредил, что лучше всего искать оригинальную модель смартфона (из Китая), тем более что в комплекте с ним идёт много дополнительных деталей.