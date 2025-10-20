Телефоны
Опубликовано сравнение качества камер Honor Magic 8 Pro и iPhone 17 Pro

И лучше оказался вновь iPhone
Зарубежный блогер Phandroid показал, как снимают фото и видео в разных условиях смартфоны Honor Magic 8 Pro и iPhone 17 Pro.
© Phandroid

В дневное время разницы между снимками с Honor Magic 8 Pro и iPhone 17 Pro, кроме цветопередачи, вы вряд ли заметите. Однако Honor оснащён телевиком с 3,7-кратным зумом, а iPhone - с 4-кратным. Также качество видео как на основную/ультраширокоугольную, так и на фронтальную камеру в целом лучше у 17 Pro.

Ночью и вечером качество как фото, так и видео заметно лучше оказывается у iPhone 17 Prо. Примеры снимков вы можете увидеть ниже.

© Phandroid

Все примеры съёмки при разном освещении вы можете увидеть ниже.

Вывод

В целом iPhone 17 Pro превзошёл Honor Magic 8 Pro в качестве фото- и видеосъёмки. Особенно сильно это заметно при плохих условиях освещения, то есть вечером и ночью.