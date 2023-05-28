Опытный обзорщик из YouTube перечислил 10 лучших смартфонов до 25 тысяч рублей

20:40, 28 мая 2023
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Опытный обзорщик из YouTube перечислил 10 лучших смартфонов до 25 тысяч рублейОзнакомьтесь с этой подборкой, если ищете новый телефон
Сейчас с таким количеством вариантов смартфонов на рынке может быть очень сложно сделать правильный выбор. Но вот к каким моделям вам точно стоит присмотреться в 2023 году.
- Realme GT Neo 2. За 25 тысяч рублей вы сможете купить только китайскую версию. Также у GT Neo 2 нет разъёма для наушников, довольно агрессивная обработка ночных фото. И это, пожалуй, единственные недостатки этого устройства.
- Xiaomi 11T. Найти этот смартфон сложно, но всё-таки возможно. На момент старта продаж он пользовался большой популярностью. В результате получился очень автономный аппарат с быстрой зарядкой, а также с достойной по скорости оперативной памятью. Работает он на базе Dimensity 1200. Главная проблема 11T - это плохое срабатывание датчика приближения.
- Realme 10 Pro Plus. Этот аппарат имеет один из лучших экранов в данном ценовом сегменте. Также он обладает прекрасными фото- и видеовозможностями, отличной автономностью. Единственный минус у него - это сомнительный процессор MediaTek Dimensity 1080.
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro. На сегодня это шустрый смартфон с невероятной автономностью, громким стерео, приятным AMOLED-экраном.
- Oppo Reno 7 4G. Внешне он очень напоминает Infinix Zero 20. Но задняя панель у него сделана не из пластика, а из экокожи. В целом это довольно производительный и быстрый аппарат. У него хорошая автономность, но вот камеры - посредственные.
- Poco X5 Pro 5G. Работает этот смартфон на базе Snapdragon 778G и имеет неплохой AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, основной модуль камеры как у 11 Pro. Также у этого аппарата есть быстрая зарядка, хорошая автономность, приятный корпус, неплохие фотовозможности. Единственный минус этой модели - это то, что существуют за ту же стоимость более интересные альтернативы.
- Realme 10 Pro 5G. Приятный и лёгкий смартфон с IPS-дисплеем с поддержкой 120 Гц. Он довольно мощный, и у него неплохой фотопотенциал. Из недостатков здесь можно отметить качество стереозвучания.
- OnePlus Nord CE 3 Lite. Это очень своеобразный пластиковый смартфон. Тем не менее он имеет Oxygen OS, основную камеру на 108 МП, яркий экран с частотой обновления 120 Гц, приличную автономность. Есть у Nord CE 3 Lite также поддержка зарядки мощностью 67 Вт. Работает устройство на процессоре Snapdragon 695. Из минусов - это расцветка аппарата и отсутствие исправления некоторых софтовых проблем в обновлениях.
- Tecno Pova 4 Pro. Фотовозможности у него далеки от ожидаемых, а ещё он сделан из пластика. Однако у него отличная автономность, хорошее стерео с чистым, громким и объёмным звуком, прекрасный приём сигнала, мощная вибрация.
- Infinix Zero 20. Он отличается простотой, имеет все необходимые функции. В том числе фронтальную камеру с оптической стабилизацией и AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц, стереодинамики. Но вот автономность у него очень средняя, а ещё непонятно, как долго на него будут приходить обновления.