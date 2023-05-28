Телефоны
20:40, 28 мая 2023
3 мин.

Опытный обзорщик из YouTube перечислил 10 лучших смартфонов до 25 тысяч рублей

Ознакомьтесь с этой подборкой, если ищете новый телефон

Сейчас с таким количеством вариантов смартфонов на рынке может быть очень сложно сделать правильный выбор. Но вот к каким моделям вам точно стоит присмотреться в 2023 году.

  1. Realme GT Neo 2. За 25 тысяч рублей вы сможете купить только китайскую версию. Также у GT Neo 2 нет разъёма для наушников, довольно агрессивная обработка ночных фото. И это, пожалуй, единственные недостатки этого устройства.
Опытный обзорщик из YouTube перечислил 10 лучших смартфонов до 25 тысяч рублей
Павел Хмурчик
  1. Xiaomi 11T. Найти этот смартфон сложно, но всё-таки возможно. На момент старта продаж он пользовался большой популярностью. В результате получился очень автономный аппарат с быстрой зарядкой, а также с достойной по скорости оперативной памятью. Работает он на базе Dimensity 1200. Главная проблема 11T - это плохое срабатывание датчика приближения.
Опытный обзорщик из YouTube перечислил 10 лучших смартфонов до 25 тысяч рублей
Павел Хмурчик
  1. Realme 10 Pro Plus. Этот аппарат имеет один из лучших экранов в данном ценовом сегменте. Также он обладает прекрасными фото- и видеовозможностями, отличной автономностью. Единственный минус у него - это сомнительный процессор MediaTek Dimensity 1080.
Опытный обзорщик из YouTube перечислил 10 лучших смартфонов до 25 тысяч рублей
Павел Хмурчик
  1. Xiaomi Redmi Note 10 Pro. На сегодня это шустрый смартфон с невероятной автономностью, громким стерео, приятным AMOLED-экраном.
Опытный обзорщик из YouTube перечислил 10 лучших смартфонов до 25 тысяч рублей
Павел Хмурчик
  1. Oppo Reno 7 4G. Внешне он очень напоминает Infinix Zero 20. Но задняя панель у него сделана не из пластика, а из экокожи. В целом это довольно производительный и быстрый аппарат. У него хорошая автономность, но вот камеры - посредственные.
Опытный обзорщик из YouTube перечислил 10 лучших смартфонов до 25 тысяч рублей
Павел Хмурчик
  1. Poco X5 Pro 5G. Работает этот смартфон на базе Snapdragon 778G и имеет неплохой AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, основной модуль камеры как у 11 Pro. Также у этого аппарата есть быстрая зарядка, хорошая автономность, приятный корпус, неплохие фотовозможности. Единственный минус этой модели - это то, что существуют за ту же стоимость более интересные альтернативы.
Опытный обзорщик из YouTube перечислил 10 лучших смартфонов до 25 тысяч рублей
Павел Хмурчик
  1. Realme 10 Pro 5G. Приятный и лёгкий смартфон с IPS-дисплеем с поддержкой 120 Гц. Он довольно мощный, и у него неплохой фотопотенциал. Из недостатков здесь можно отметить качество стереозвучания.
Опытный обзорщик из YouTube перечислил 10 лучших смартфонов до 25 тысяч рублей
Павел Хмурчик
  1. OnePlus Nord CE 3 Lite. Это очень своеобразный пластиковый смартфон. Тем не менее он имеет Oxygen OS, основную камеру на 108 МП, яркий экран с частотой обновления 120 Гц, приличную автономность. Есть у Nord CE 3 Lite также поддержка зарядки мощностью 67 Вт. Работает устройство на процессоре Snapdragon 695. Из минусов - это расцветка аппарата и отсутствие исправления некоторых софтовых проблем в обновлениях.
Опытный обзорщик из YouTube перечислил 10 лучших смартфонов до 25 тысяч рублей
Павел Хмурчик
  1. Tecno Pova 4 Pro. Фотовозможности у него далеки от ожидаемых, а ещё он сделан из пластика. Однако у него отличная автономность, хорошее стерео с чистым, громким и объёмным звуком, прекрасный приём сигнала, мощная вибрация.
Опытный обзорщик из YouTube перечислил 10 лучших смартфонов до 25 тысяч рублей
Павел Хмурчик
  1. Infinix Zero 20. Он отличается простотой, имеет все необходимые функции. В том числе фронтальную камеру с оптической стабилизацией и AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц, стереодинамики. Но вот автономность у него очень средняя, а ещё непонятно, как долго на него будут приходить обновления.
Опытный обзорщик из YouTube перечислил 10 лучших смартфонов до 25 тысяч рублей
Павел Хмурчик
Новости партнеров
Новости партнеров