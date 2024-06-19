Опытный обзорщик назвал лучшие складные смартфоны, камерофоны и игровые модели

Опытный обзорщик назвал лучшие складные смартфоны, камерофоны и игровые моделиКритерии оценки были самые разные
Лучший недорогой смартфон. Nothing Phone 2a. У него есть AMOLED-экран, аккумулятор на 5000 мА*ч, надёжная камера с двумя объективами, подсветка на заднем корпусе, немного урезанная операционная система.
Хороший смартфон, но его тяжело достать. Vivo V30 Pro. Его аппаратное обеспечение действительно премиум-класса: это AMOLED-дисплей с диагональю 6,78 дюйма, процессор Dimensity 8200, аккумулятор на 5000 мА*ч, быстрая зарядка на 80 Вт, мощная камера.
Лучший камерофон. Huawei Pura 70 Ultra. У него нет Google-сервисов, однако вы получаете мощную камеру. Фотографии получатся качественными даже в движении.
Лучший компактный смартфон. Xiaomi 14 и — как альтернатива — Samsung Galaxy S24.
Лучший игровой смартфон. Asus Rog Phone 8. Есть также Pro-версия. Самая дорогая модель может похвастаться программируемым дисплеем на задней панели. Работает смартфон на Snapdragon 8 Gen 3. При меньшем бюджете обратите внимание на Infinix GT20 Pro. Он оснащён процессором 8200 Ultra с хорошей системой охлаждения и частотой обновления экрана 144 Гц.
Лучший складной смартфон. Honor Magic V2. Поступил в продажу он лишь в 2024 году, хотя технически вышел в 2023-м. Он работает на более старом Snapdragon 8 Gen 2, но всё равно достаточно мощный для любых задач.
Самый глупо дорогой шикарный смартфон. Magic V2 RSR. Его цена начинается с 2349 фунтов стерлингов (около 255 тысяч рублей).
Лучший смартфон 2024 года. Xiaomi 14 Ultra. Он довольно массивный, но обладает технологиями премиум-класса.