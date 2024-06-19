Опытный обзорщик назвал лучшие складные смартфоны, камерофоны и игровые модели

Лучший недорогой смартфон. Nothing Phone 2a. У него есть AMOLED-экран, аккумулятор на 5000 мА*ч, надёжная камера с двумя объективами, подсветка на заднем корпусе, немного урезанная операционная система.

Хороший смартфон, но его тяжело достать. Vivo V30 Pro. Его аппаратное обеспечение действительно премиум-класса: это AMOLED-дисплей с диагональю 6,78 дюйма, процессор Dimensity 8200, аккумулятор на 5000 мА*ч, быстрая зарядка на 80 Вт, мощная камера.

Лучший камерофон. Huawei Pura 70 Ultra. У него нет Google-сервисов, однако вы получаете мощную камеру. Фотографии получатся качественными даже в движении.

Лучший компактный смартфон. Xiaomi 14 и — как альтернатива — Samsung Galaxy S24.