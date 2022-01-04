От каких параметров зависит качество звука на Android-смартфоне

Мало кто знает, что смартфоны могут давать звук в Hi-Fi качестве. Другими словами, они могут проигрывать аудио с высокой точностью. Однако у каждого производителя также в плане воспроизведения звука есть некоторые ограничения.

Специалист отмечает, что любой мобильник может иметь три варианта воспроизведения аудио: через динамик, через разъём 3,5 мм (для наушников), через Bluetooth. При этом качество аудио в каждом случае будет разным. Существуют также определённые ограничения, причём они могут быть связаны непосредственно с устройством (оно не способно выдать что-то лучше) или с установленными параметрами.

Имеет свои особенности и качество звука в «музыкальных» смартфонах. В них производитель этой характеристике уделил особое внимание. Так, для этого обычно устанавливаются встроенные усилители и ЦАПы (цифро-аналоговые преобразователи): на Vivo это Cirrus Logic, на LG версии G - ESS ES9218. Естественно, стоят такие модели смартфонов дорого. Хотя бывает, что усилители имеются и в недорогих устройствах: например, от Xiaomi - TAS25ХХ и TFA98ХХ. Часто также устанавливаются в телефоны аудиокодеки - элементы, включающие в себя ЦАП, усилитель и прочие детали, направленные на обработку и вывод звука.