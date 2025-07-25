Отличия между камерами Nothing Phone (3), (3a) Pro, (3a) и CMF Phone 2 Pro наглядно показали

В дневное время наиболее качественные фото получаются в целом на Nothing Phone (3), за ним идут (3а) и (3а) Pro, а на последнем месте разместился CMF. С ультрашириком ситуация была аналогичной. В портретных снимках на 3 балла от остальных оторвался Phone (3).

Видео на основную камеру лучшим получалось вновь на Phone (3), за ним шёл (3а) Pro, а последнее место разделили (3а) и CMF. Что касается ультраширика, то ситуация с ним была почти такой же, но в аутсайдерах находился CMF. Определённо ужасными с точки зрения стабилизации оказались (3а) и CMF.

Селфи-фото лучше остальных делал (3а) Pro, а хуже остальных - CMF. В видеосъёмке лидировал Phone (3), а хуже всех оказался (3а) Pro.

Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться, посмотрев таблицу ниже.