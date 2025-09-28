Отличный компактный смартфон без переплаты: блогер о Vivo X200 FE

Отличный компактный смартфон без переплаты: блогер о Vivo X200 FEКроме качества фото ночью даже придраться не к чему
В комплекте с новым Vivo X200 FE вы получаете зарядку на 90 Вт, кабель, чехол. И это при покупке именно глобальной версии.
Задняя панель у смартфона сделана из матового стекла, а рамки - из металла. Также заявлена пылевлагозащита по стандарту IP69. А вот USB медленный: версии 2.0.
Диагональ экрана X200 FE составляет 6,31", разрешение 2640х1216 (плотность пикселей 460 PPI). Есть поддержка LTPO, частоты обновления 1-120 Гц, DCI-P3, HDR 10+. Проблем с ШИМом у устройства нет.
Работает новинка на процессоре Dimensity 9300+. У него вполне нормальная производительность для середняка. С результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже на скриншотах. Вариантов памяти у смартфона два: на 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Однако сама память медленная: UFS 3.1, хотя чипсет поддерживает 4.0.
Если говорить о камерах, то сверхширик на X200 FE стоит самый простой на 8 МП. Остальные модули на 50 МП: основной, телевик и фронталка. Примеры фотографий можете увидеть выше.
Встроенных ИИ-функций у глобальной оболочки X200 FE немного. Поэтому если любите баловаться с искусственным интеллектом, то обратите внимание на Samsung: там проблем с этим точно не будет.
Из минусов: виртуальный датчик приближения. Он может не срабатывать в горизонтальном положении. При этом сам производитель утверждает, что он физический, хотя тесты говорят об обратном.
Аккумулятор у новинки на 6500 мА*ч. В ходе тестирования он выдал 7 часов 40 минут работы экрана. Поддержки беспроводной зарядки у смартфона нет, а по проводу до 100% он заряжается за 50 минут.
Вывод
Vivo X200 FE - это не камерофон, и ему далеко до флагманов. Но это и не флагман, а просто средний класс. Вы получаете что-то вроде урезанного Vivo X200 Pro Mini: более простое железо, отсутствие беспроводной зарядки, послабее ширик. Но до 40 тысяч рублей это станет отличным выбором.