Отличный компактный смартфон без переплаты: блогер о Vivo X200 FE

В комплекте с новым Vivo X200 FE вы получаете зарядку на 90 Вт, кабель, чехол. И это при покупке именно глобальной версии.

Задняя панель у смартфона сделана из матового стекла, а рамки - из металла. Также заявлена пылевлагозащита по стандарту IP69. А вот USB медленный: версии 2.0.

Диагональ экрана X200 FE составляет 6,31", разрешение 2640х1216 (плотность пикселей 460 PPI). Есть поддержка LTPO, частоты обновления 1-120 Гц, DCI-P3, HDR 10+. Проблем с ШИМом у устройства нет.

Работает новинка на процессоре Dimensity 9300+. У него вполне нормальная производительность для середняка. С результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже на скриншотах. Вариантов памяти у смартфона два: на 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Однако сама память медленная: UFS 3.1, хотя чипсет поддерживает 4.0.