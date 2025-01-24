Перечислены 13 нововведений нового Samsung Galaxy S25 Ultra

Выступы камер. У нового смартфона они стали больше.

Чип Snapdragon 8 Elite. За счёт этого вы получите более высокую производительность, энергоэффективность, что продлит срок службы аккумулятора.

Система охлаждения. Она стала намного больше, чем у предшественника Galaxy S24 Ultra.

Новое стекло. Теперь на S25 Ultra стоит Gorilla Armor 2, у которого примерно на 25% выше устойчивость к трещинам по сравнению с предыдущей моделью.

Gemini. Для создания этого чат-бота Samsung сотрудничала с Google.

Рамки и дисплей. У нового S25 Ultra рамки стали на 15% тоньше, чем у S24 Ultra.

Камеры. S25 Ultra оснащён совершенно новым сверхшириком на 50 МП вместо 12 МП у предшественника.