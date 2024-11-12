Перечислены лучшие смартфоны до 30 тысяч рублей

Poco X6 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Из них Poco мощнее, но значительно хуже по камере. Поэтому он больше подходит для игр. У обоих смартфонов крутые дисплеи, очень тонкие рамки, в комплекте быстрая зарядка, чехол, плёнка сразу наклеена на экран.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+. Покупать его стоит, только если вы точно понимаете, зачем он вам. Разница между ним и Note 13 Pro 5G несильно большая: у Note 13 Pro+ есть влагозащита, изогнутый дисплей, чуть лучше камера.

Realme 13+. У него классный плоский дисплей, хорошая автономность, производительность, одна из лучших камер за свою цену.

Samsung Galaxy A55. Довольно спорный аппарат из-за больших рамок, дизайна. Но вы получаете стабильную прошивку, корпус из металла и стекла, полноценную защиту от влаги (IP 67), очень хорошую камеру, довольно мощный процессор, отличную автономность.