Перечислены настройки, которые могут «сломать» Android-смартфон

Сброс до заводских настроек. Эта функция может улучшить работу операционной системы, устранить различные ошибки, обновить системные приложения. Однако все данные на смартфоне будут удалены без возможности восстановления.

Режим разработчика и выдача root-прав. Они позволяют получить доступ к множеству функций на смартфоне. Но если установить неправильные параметры, то телефон может стать непригодным к работе, а ещё существует большой риск заражения устройства вирусами. Лучше не активируйте режим разработчика и не получайте root-права без чёткого понимания, для чего вам это.

Настройки SIM-карты. При установке неправильных параметров вы можете остаться без связи. Обычно эти настройки, когда вы вставляете симку в смартфон, автоматически обновляются.