Перечислены причины, по которым лучше не оставлять зарядку в розетке

Перечислены причины, по которым лучше не оставлять зарядку в розеткеБудьте осторожны
По словам экспертов, оставлять в розетке зарядку безопасно. Однако всё же существуют определённые риски.
Чрезмерное потребление электричества. Результаты исследований показывают, что подключенное к сети устройство использует электричество даже во время «простоя». Но потребляется при этом максимум 0,33 мА*ч. То есть серьёзных переплат за свет у вас не будет.
Дополнительное истощение блока питания. Это правда. Блок для зарядки будет изнашиваться быстрее, если его оставлять постоянно в розетке. При этом результаты исследований показывают, что новый смартфон обычно покупается быстрее, чем зарядное устройство от старого сломается.
Нагрев. Если блок питания не остывает, когда находится в розетке и не заряжает смартфон, то это указывает на наличие проблемы. Лучше подобное устройство вообще в сети не оставлять и заменить его новым.
Соблюдение правил пожарной безопасности. Существует риск возникновения коротких замыканий. Он повышается, если используется некачественное зарядное устройство, у него нет автоматической защиты от перегрузок, проблемы с проводкой.
Возгорание зарядного устройства. Блок питания может загореться при наличии неисправности. На поломку могут указывать повреждения провода, заметный нагрев блока питания, когда смартфон не заряжается, странные звуки во время зарядки, отсутствие зарядки устройства.
Зарядка в грозу. Если поставить гаджет заряжаться в грозу, то блок питания способен загореться.
Маленькие дети и домашние животные. Они могут начать грызть провода или случайно получить удар током.