Перечислены причины, по которым лучше не оставлять зарядку в розетке

По словам экспертов, оставлять в розетке зарядку безопасно. Однако всё же существуют определённые риски.

Чрезмерное потребление электричества. Результаты исследований показывают, что подключенное к сети устройство использует электричество даже во время «простоя». Но потребляется при этом максимум 0,33 мА*ч. То есть серьёзных переплат за свет у вас не будет.

Дополнительное истощение блока питания. Это правда. Блок для зарядки будет изнашиваться быстрее, если его оставлять постоянно в розетке. При этом результаты исследований показывают, что новый смартфон обычно покупается быстрее, чем зарядное устройство от старого сломается.

Нагрев. Если блок питания не остывает, когда находится в розетке и не заряжает смартфон, то это указывает на наличие проблемы. Лучше подобное устройство вообще в сети не оставлять и заменить его новым.

Соблюдение правил пожарной безопасности. Существует риск возникновения коротких замыканий. Он повышается, если используется некачественное зарядное устройство, у него нет автоматической защиты от перегрузок, проблемы с проводкой.