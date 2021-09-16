Перечислены пять причин не менять iPhone 11 и 12 на 13-й

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Перечислены пять причин не менять iPhone 11 и 12 на 13-йМногие пользователи считают именно так
Изменения в iPhone 13 оказались не такими значительными. "LIFE" разобрался, почему не стоит спешить расставаться с 11-й и 12-й версиями устройства.
Всего авторы материала выделили пять пунктов.
- Дизайн. Многие любители продукции Apple раскритиковали новый внешний вид айфона. В частности, расположение камер. Объективы теперь установлены по диагонали.
- Цена не изменилась, новых технологий нет. Не оказалось в iPhone 13 некоторых обновлений. Например, Face ID с сенсором, располагающимся под дисплеем. Добавили, конечно, в новинку чип A15 Bionic, чуть изменили "чёлку", сделали частоту обновления экрана 120 Гц. Однако первое пользователем просто не будет ощущаться, без второго можно было бы обойтись, а последняя технология появилась ещё в 2018 году на iPad Pro.
- Аккумулятор. Информации о ёмкости батареи iPhone 13 нет. При этом компания утверждает, что длительность работы стала больше на 2,5 часа. Что на самом деле - можно будет узнать лишь через какое-то время. Кроме этого, добавляют авторы, в комплекте с устройством не будет быстрой 25-ваттной зарядки.
- Отличия 13-го от 12-го. Они несущественные. Изменения коснулись только экрана, массы, габаритов, камеры и процессора. При этом, отмечается в статье, если телефон нужен только для бытовых задач, то вполне хватит и iPhone 12.
- Цена. Стоит он хоть и ненамного, но дороже прошлогодней версии. Базовая версия iPhone 13 стоит 80 тысяч рублей, а iPhone 12 в неофициальных магазинах с объёмом памяти 64 ГБ (чего хватит для ежедневного использования) - 55 тысяч рублей. Разница в комплектации у них при этом незначительная. Также разницы между своим устройством и iPhone 13 при выполнении повседневных задач не увидят владельцы iPhone 11 и iPhone 11 Pro Max. А стоят эти модели ещё дешевле.
Авторы добавили, что после презентации iPhone 13 уже нельзя купить в фирменных магазинах Apple модели iPhone 12 Pro, Pro Max, iPhone Xr.