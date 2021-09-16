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Перечислены пять причин не менять iPhone 11 и 12 на 13-й

Многие пользователи считают именно так

Изменения в iPhone 13 оказались не такими значительными. "LIFE" разобрался, почему не стоит спешить расставаться с 11-й и 12-й версиями устройства.