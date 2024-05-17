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Телефоны
Опубликовано 17 мая 2024, 18:45
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Перечислены скрытые функции смартфонов

О них мало кто знает
Смартфоны предлагают нам сегодня большое количество разнообразных функций. А о некоторых возможностях большинство пользователей даже не догадываются.
Перечислены скрытые функции смартфонов
© Daniel Romero

Тихий режим без нажатий на клавиши. Для этого перейдите в «Настройки» смартфона, в раздел «Управление жестами».

Многооконный режим. Запустите одновременно два приложения и разделите экран.

Быстрое удаление угроз. Нажмите несколько раз кнопку «Назад», и смартфон автоматически остановит работу подозрительного приложения.

Отключение надоедливых уведомлений. В «Настройках» найдите раздел уведомлений и отметьте, какие именно уведомления вы хотели бы получать.

Гостевой режим. Он даёт возможность использовать лишь основные функции смартфона без доступа к личной информации владельца.

Перечислены скрытые функции смартфонов
© Mika Baumeister

Запуск программ жестами. Это делается через «Настройки».

"Меню разработчика". В этом меню расположены особые настройки для телефона. К примеру, вы можете изменить параметры экрана или управления питанием.

Монохромный режим. Он нужен для экономии заряда. При таком режиме на экране будут лишь чёрно-белые тона.

Клонирование приложений. Некоторые приложения дают возможность создавать копии себя, чтобы пользователь мог использовать их параллельно. Например, это полезно будет для тех, у кого две учётные записи.

Быстрый набор последнего номера. Для этого дважды нажмите на зелёную кнопку вызова.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#телефон
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#смартфон
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#функции