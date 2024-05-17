Перечислены скрытые функции смартфонов

Тихий режим без нажатий на клавиши. Для этого перейдите в «Настройки» смартфона, в раздел «Управление жестами».

Многооконный режим. Запустите одновременно два приложения и разделите экран.

Быстрое удаление угроз. Нажмите несколько раз кнопку «Назад», и смартфон автоматически остановит работу подозрительного приложения.

Отключение надоедливых уведомлений. В «Настройках» найдите раздел уведомлений и отметьте, какие именно уведомления вы хотели бы получать.

Гостевой режим. Он даёт возможность использовать лишь основные функции смартфона без доступа к личной информации владельца.