Перечислены скрытые функции смартфонов

Перечислены скрытые функции смартфоновО них мало кто знает
Тихий режим без нажатий на клавиши. Для этого перейдите в «Настройки» смартфона, в раздел «Управление жестами».
Многооконный режим. Запустите одновременно два приложения и разделите экран.
Быстрое удаление угроз. Нажмите несколько раз кнопку «Назад», и смартфон автоматически остановит работу подозрительного приложения.
Отключение надоедливых уведомлений. В «Настройках» найдите раздел уведомлений и отметьте, какие именно уведомления вы хотели бы получать.
Гостевой режим. Он даёт возможность использовать лишь основные функции смартфона без доступа к личной информации владельца.
Запуск программ жестами. Это делается через «Настройки».
"Меню разработчика". В этом меню расположены особые настройки для телефона. К примеру, вы можете изменить параметры экрана или управления питанием.
Монохромный режим. Он нужен для экономии заряда. При таком режиме на экране будут лишь чёрно-белые тона.
Клонирование приложений. Некоторые приложения дают возможность создавать копии себя, чтобы пользователь мог использовать их параллельно. Например, это полезно будет для тех, у кого две учётные записи.
Быстрый набор последнего номера. Для этого дважды нажмите на зелёную кнопку вызова.