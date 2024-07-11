Перечислены способы зарядить смартфон на Android быстрее

Включить режим полёта. Это позволит сократить время заряда на 40%.

Включить режим экономии заряда. Он находится в «шторке» смартфона. Если же этой функции там нет, то зайдите в «Настройки» — «Батарея» — «Дополнительные функции».

Закрыть все фоновые приложения. Для этого зайдите в подменю «Последние приложения» и закройте все программы.

Использовать оригинальный кабель и блок питания. Оригинальное зарядное устройство точно будет заряжать быстрее.

Не заряжать до 100% с 0. Заряжать смартфон нужно уже с 50% и до 95%. Это позволит увеличить автономность.