Перечислены способы защиты смартфона от хищения личных данных

Перечислены способы защиты смартфона от хищения личных данныхА также от кражи или потери
Защита от потери или кражи. Для этого установите автоматическую блокировку экрана, для разблокировки используйте сканер отпечатков или сканирование лица, ставьте сложные PIN-коды, воспользуйтесь шифрованием данных.
Защита данных. Установите антивирусное программное обеспечение, загружайте приложения исключительно из официальных источников, периодические проверяйте разрешения приложений, обновляйте приложения и операционную систему.
Безопасность беспроводных подключений. Отключайте Bluetooth или Wi-Fi, когда ими не пользуетесь, не подключайтесь к незащищённым или открытым сетям Wi-Fi, будьте осторожны при использовании общедоступных сетей Wi-Fi.
Борьба с фишингом и другими видами мошенничества. Не передавайте личные данные либо пароли по телефону, через сообщение или электронную почту; проверяйте подлинность запросов на предоставление личной информации; не открывайте подозрительные ссылки.
Удалённые системы управления. К ним относится возможность удалённого поиска смартфона, удаление и блокировка данных на устройстве.