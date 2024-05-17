Перечислены способы защиты смартфона от хищения личных данных

Защита от потери или кражи. Для этого установите автоматическую блокировку экрана, для разблокировки используйте сканер отпечатков или сканирование лица, ставьте сложные PIN-коды, воспользуйтесь шифрованием данных.

Защита данных. Установите антивирусное программное обеспечение, загружайте приложения исключительно из официальных источников, периодические проверяйте разрешения приложений, обновляйте приложения и операционную систему.

Безопасность беспроводных подключений. Отключайте Bluetooth или Wi-Fi, когда ими не пользуетесь, не подключайтесь к незащищённым или открытым сетям Wi-Fi, будьте осторожны при использовании общедоступных сетей Wi-Fi.