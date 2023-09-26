Первые впечатления о смартфоне Xiaomi 13T Pro с камерой Leica

Смартфон оснащён флагманским процессором MediaTek Dimensity 9200 Plus (эквивалентен Snapdragon 8 Gen 2) с 12 или 16 ГБ оперативной памяти. В Geekbench 6 он набрал 1245 и 3511 баллов. В играх гаджет тоже показал себя отлично: не было никаких подтормаживаний даже в требовательных проектах. Отзывчивость у дисплея тоже прекрасная.

Аккумулятор у Xiaomi 13T Pro имеет объём 5000 мА*ч. Несмотря на прожорливый процессор, смартфон легко может прожить один полный день. Благодаря зарядке на 120 Вт вы сможете зарядить устройство до 100% всего за 20 минут. Но поддержки беспроводной зарядки у него нет.

Основная камера 13T Pro представляет собой сенсор Sony IMX707 на 50 МП с оптической стабилизацией изображения. Предусмотрен и ручной про-режим, чтобы снимать фото в RAW-формате. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше.

Что касается видео, то его вы сможете записывать на основную камеру даже в 8К 24 к/с. Единственный минус — плохая работа стабилизации в 4К, при каждом шаге заметно ощутимое дрожание камеры. И на селфи-камеру нельзя снимать видео чётче, чем 1080p, что для смартфонов по такой цене (от 70 тысяч рублей) и такого уровня уже минус.