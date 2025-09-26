Pixel 10 и iPhone 17 Pro лучшие, а Samsung S25 — худший по автономности среди компактных флагманских смартфонов

В Geekbench в многоядерном режиме больше всего баллов набрал Galaxy S25, а в одноядерном - iPhone 17 Pro. У Pixel 10 же оказались самые низкие баллы в обоих случаях.

Автономность смартфонов тестировалась в разных приложениях. На iPhone 17/17 Pro, Pixel 10/10 Pro, Galaxy S25, Xiaomi 15 запускали YouTube на 2 часа, тест Geekbench, запись видео и многое другое.