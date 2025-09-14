Pixel 10 огорчил камерой и мерцанием экрана в сравнении со старшими версиями Pro и XL

Pixel 10 и 10 Pro имеют одинаковую диагональ экрана - 6,3". У 10 Pro XL же она составляет 6,8". При этом у 10 Pro самая высокая плотность пикселей, а у 10 - самая низкая. Частота обновления во всех случаях 120 Гц, но у Pro и Pro XL есть поддержка LTPO. Также Pixel 10 имеет серьёзные проблемы с ШИМом в отличие от старших версий.

Ещё одна причина, по которой вместо Pixel 10 лучше выбрать Pixel 10 Pro - это камеры. Модули у Pro и у Pro XL абсолютно одинаковые и дают отличные результаты. С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже. Также Pro заметно лучше сохраняет детали при видеосъёмке ночью, чем Pixel 10.

Все модели 10-й линейки Pixel оснащены процессором Tensor G5. Разница в производительности между ними незначительна. Однако 10 Pro XL поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, тогда как остальные два - 25 Вт.

Что касается автономности, то у Pro XL к концу теста осталось 60% заряда, у Pro - 53%, а у обычного Pixel 10 - 59%.