Pixel 10 Pro не превзошёл iPhone 16 Pro по камерам

Pixel 10 Pro оснащён основной камерой на 50 МП, ультраширокоугольной и телевиком на 48 МП, а также селфи-камерой на 42 МП. Но будет ли он в реальных условиях лучше, чем iPhone 16 Pro?

В целом в дневное время фотографии на 10 Pro получаются менее чёткими и насыщенными, чем на 16 Pro. Что касается селфи-фото, то у Pixel заметно больше угол обзора.

С цветопередачей во время видеосъёмки ситуация та же. Изображение у iPhone более чёткое и насыщенное, чем у конкурента.

По возможностям видеосъёмки в 4К на селфи-камеры лидирует iPhone, поскольку только он может записывать ролики в 4К 60 к/с с HDR. С другой стороны, угол обзора у него меньше.