Pixel 10 Pro превзошёл по камерам новый флагманский Vivo X300 Pro

Pixel 10 Pro превзошёл по камерам новый флагманский Vivo X300 ProЛучше уж купить X200 Ultra, чем новый Vivo
С точки зрения видеосъёмки на фронтальную камеру лучшим оказывается Vivo X300 Pro. У Pixel по сравнению с ним менее качественная картинка.
При слабом освещении оба смартфона справляются хорошо, но более реалистичные и более детализированные снимки всё равно получаются у Pixel 10 Pro. Лучше у него и баланс белого.
Если вы собираетесь использовать зум, то здесь начиная с 5-кратного Pixel показывает себя лучше.
Обработка снимков у Pixel при использовании ультраширика в ночных условиях заметно лучше, чем у Vivо.
С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
В целом Pixel 10 Pro при фото- и видеосъёмке более последователен. То есть он по сравнению с Vivo X300 Pro выдаёт более стабильный результат. Даже Vivo X200 Ultra сейчас пол камерам превосходит Х300 Pro, поэтому брать новинку нет никакого смысла.