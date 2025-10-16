Телефоны
Опубликовано 16 октября 2025, 23:15
1 мин.

Pixel 10 Pro превзошёл по камерам новый флагманский Vivo X300 Pro

Лучше уж купить X200 Ultra, чем новый Vivo
На YouTube-канале HansTechTalk продемонстрировали, как снимают в разных условиях фото и видео смартфоны Vivo X300 Pro и Pixel 10 Pro.
© HansTechTalk

С точки зрения видеосъёмки на фронтальную камеру лучшим оказывается Vivo X300 Pro. У Pixel по сравнению с ним менее качественная картинка.

При слабом освещении оба смартфона справляются хорошо, но более реалистичные и более детализированные снимки всё равно получаются у Pixel 10 Pro. Лучше у него и баланс белого.

Если вы собираетесь использовать зум, то здесь начиная с 5-кратного Pixel показывает себя лучше.

Обработка снимков у Pixel при использовании ультраширика в ночных условиях заметно лучше, чем у Vivо.

С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.

© HansTechTalk

Вывод

В целом Pixel 10 Pro при фото- и видеосъёмке более последователен. То есть он по сравнению с Vivo X300 Pro выдаёт более стабильный результат. Даже Vivo X200 Ultra сейчас пол камерам превосходит Х300 Pro, поэтому брать новинку нет никакого смысла.