Pixel 10 Pro превзошёл по камерам новый флагманский Vivo X300 Pro

С точки зрения видеосъёмки на фронтальную камеру лучшим оказывается Vivo X300 Pro. У Pixel по сравнению с ним менее качественная картинка.

При слабом освещении оба смартфона справляются хорошо, но более реалистичные и более детализированные снимки всё равно получаются у Pixel 10 Pro. Лучше у него и баланс белого.

Если вы собираетесь использовать зум, то здесь начиная с 5-кратного Pixel показывает себя лучше.

Обработка снимков у Pixel при использовании ультраширика в ночных условиях заметно лучше, чем у Vivо.

С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.