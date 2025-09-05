Pixel 10 уступил старым Pixel 8 и 9 по качеству основной камеры ночью

Pixel 7 имел частоту обновления экрана 90 Гц, а все последующие модели выходили уже со 120 Гц. Что касается яркости экрана, то она увеличивалась каждый раз с выходом новой линейки: у Pixel 7 она составляла 1000 нит, у Pixel 8 - 1400 нит, у Pixel 9 - 1800 нит, у Pixel 10 - 2000 нит. Диагональ у всех устройств 6,3", за исключением Pixel 8 с 6,2".

У Pixel 10 размер сенсора основной камеры стал почти в два раза меньше, чем у предшественников. Но в дневное время эту разницу вы не заметите. Другое дело - сложные условия: в них снимки на 10-ку получаются заметно хуже, чем на 8-ку или 9-ку. С примерами фото вы можете ознакомиться ниже. То же самое касается видеосъёмки: Pixel 10 уступает по качеству Pixel 8 и 9 даже в дневное время.