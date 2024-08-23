Pixel 9 Pro или 9 Pro XL: какой лучше и выгоднее?

Разница между ними не такая уж и большая

Назван лучший смартфон Google из Pixel 9 Pro и 9 Pro XL. Эксперт YouTube-канала Tech Bandicoot рассказал, какую модель Pixel 9 сейчас стоит брать: Pro или Pro XL.