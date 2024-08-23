Pixel 9 Pro или 9 Pro XL: какой лучше и выгоднее?Разница между ними не такая уж и большая
Основные различия между Pixel 9 Pro и Pro XL состоят в следующем. Прежде всего, это диагональ дисплея. В обоих случаях вы получите экран OLED с LTPO, частотой обновления от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит. При этом у Pro-версии диагональ равняется 6,3 дюйма, тогда как у Pro XL — 6,8 дюйма.
У обоих смартфонов одинаковая производительность в целом. То же самое касается системы камер. Это основной объектив на 50 МП, ультраширокоугольный на 48 МП, телефотообъектив на 48 МП с 5-кратным оптическим зумом.
А вот ёмкость аккумулятора у аппаратов различная. 9 Pro оснащён батареей на 4700 мАч, Pro XL — на 5060 мАч. Последний и заряжается быстрее за счёт блока питания на 37 Вт против 27 Вт у Pro-версии. Также 9 Pro XL поддерживает беспроводную зарядку на 23 Вт, тогда как 9 Pro — на 21 Вт.
Вывод
На самом деле у Pixel 9 Pro XL просто больше экран и батарея по сравнению с 9 Pro. Поэтому вы много не потеряете, если купите Pro-версию.