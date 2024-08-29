Pixel 9 Pro XL против Samsung S24 Ultra: кто в итоге лучше

На обычных снимках людей, без портретного режима, у Pixel 9 Pro XL заметен более сильный контраст по сравнению с фото на Samsung S24 Ultra.

Фотографии с недостатком света получаются более объёмные на Samsung. Он лучше обрабатывает снимки в этом сценарии и даёт меньше зернистости, артефактов, чем Pixel. Та же самая ситуация со сверхшириком: он делает у Galaxy S24 Ultra более качественные фото.

В селфи-фото Pixel немного лучше за счёт более широкого угла обзора. При этом стабильнее работает всё же Samsung.

При этом крайне много проблем у Pixel по сравнению с Samsung заметно в режиме портрета. 9 Pro XL однозначно хуже обрабатывает снимки в режиме, который зависит от программного обеспечения.

С обработкой засветов тоже ночью лучше справляется S24 Ultra.

Примеры фотографий с обоих смартфонов — ниже.