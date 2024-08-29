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Опубликовано 29 августа 2024, 02:15
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Pixel 9 Pro XL против Samsung S24 Ultra: кто в итоге лучше

Pixel обрабатывает портретные фото заметно хуже, чем Samsung
Новый Pixel 9 Pro XL сравнили по камерам с лучшим Samsung 2024 модельного года. В одном из выпусков на YouTube-канале The Tech Phenomena выяснили, какой смартфон делает более удачные снимки в целом: Galaxy S24 Ultra или Pixel 9 Pro XL.
Pixel 9 Pro XL против Samsung S24 Ultra: кто в итоге лучше
© The Tech Phenomena

На обычных снимках людей, без портретного режима, у Pixel 9 Pro XL заметен более сильный контраст по сравнению с фото на Samsung S24 Ultra.

Фотографии с недостатком света получаются более объёмные на Samsung. Он лучше обрабатывает снимки в этом сценарии и даёт меньше зернистости, артефактов, чем Pixel. Та же самая ситуация со сверхшириком: он делает у Galaxy S24 Ultra более качественные фото.

В селфи-фото Pixel немного лучше за счёт более широкого угла обзора. При этом стабильнее работает всё же Samsung.

При этом крайне много проблем у Pixel по сравнению с Samsung заметно в режиме портрета. 9 Pro XL однозначно хуже обрабатывает снимки в режиме, который зависит от программного обеспечения.

С обработкой засветов тоже ночью лучше справляется S24 Ultra.

Примеры фотографий с обоих смартфонов — ниже.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© The Tech Phenomena

Вывод

Pixel 9 Pro XL не может как надо обрабатывать снимки в портретном режиме. И это — из-за особенностей программного обеспечения. В сравнении с ним Samsung S24 Ultra выглядит удачнее. Странно также, что ультраширик у Pixel справляется со своими задачами плохо.