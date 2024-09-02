Pixel 9 Pro XL сравнили по качеству камер с лучшим смартфоном Xiaomi

Оба смартфона дают возможность снимать видео на фронтальную камеру в 4К 30 к/с. Но угол обзора у Xiaomi 14 Ultra немного меньше и картинка получается чуть светлее, чем у Pixel 9 Pro XL. В целом же в этом режиме всё же выигрывает Pixel.

При съёмке днём в 4К 30 к/с на основную камеру видно, что у Pixel насыщенность изображения меньше, чем у Xiaomi. Стабилизация же у Xiaomi работает хуже.

С фокусировкой проблем у обоих смартфонов нет. Что касается переключения между объективами, то у Pixel оно более резкое, чем у Xiaomi.

Xiaomi 14 Ultra предлагает в отличие от Pixel функцию Master Cinema, Log. Последний режим работает не особо хорошо из-за слабого динамического диапазона.

На обоих устройствах есть возможность записывать HDR-видео в 4К 30 к/с.

Xiaomi может снимать видео в 8К 24 к/с, а Pixel - в 8К 30 к/с. Но у 14 Ultra заметны проблемы со стабилизацией. При этом на Pixel вам придётся дожидаться ещё и обработки видео в этом разрешении, так как его камера не может записывать ролики в таком качестве полноценно.

В разрешении 1080p 30 к/с стабилизация на Pixel немного лучше, чем на Xiaomi.

При этом в 4К 30 к/с при 500-кратном увеличении видно, что картинка у Pixel гораздо чётче, чем у Xiaomi. При этом на 9 Pro XL вы получите больше обработки, артефактов, ореолов. То же самое касается 8К.

Если снимать при плохом освещении, то на Xiaomi в 4К и в 8К становятся видны зернистость и шум. Подобного нет у Pixel.

Ночью Pixel даёт одно из лучших видео в ночном режиме. Этого же нельзя сказать о Xiaomi.