Pixel 9 против iPhone 15 — у кого лучше камеры

На Pixel 9 основная камера на 50 МП, тогда как на iPhone 15 - на 48 МП. Главное же улучшение у Pixel по сравнению с iPhone состоит в том, что на смартфоне от Google стоит сверхширик, имеющий в 4 раза больше мегапикселей, чем у iPhone.

Google Pixel 9 имеет гораздо больше настроек при съёмке фото. Это позволяет делать такие снимки, которые вам хочется. При этом на iPhone часто не хватает функции управления балансом. При этом Pixel 9 сильно греется во время съёмки по сравнению с iPhone 15.

При сравнении снимков с ультраширика видно, что Pixel даёт больше деталей. При этом у iPhone больше зернистости, шумов.