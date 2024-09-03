Pixel 9 против iPhone 15 — у кого лучше камеры

Pixel 9 против iPhone 15 — у кого лучше камерыЯвного победителя среди них нет
На Pixel 9 основная камера на 50 МП, тогда как на iPhone 15 - на 48 МП. Главное же улучшение у Pixel по сравнению с iPhone состоит в том, что на смартфоне от Google стоит сверхширик, имеющий в 4 раза больше мегапикселей, чем у iPhone.
Google Pixel 9 имеет гораздо больше настроек при съёмке фото. Это позволяет делать такие снимки, которые вам хочется. При этом на iPhone часто не хватает функции управления балансом. При этом Pixel 9 сильно греется во время съёмки по сравнению с iPhone 15.
При сравнении снимков с ультраширика видно, что Pixel даёт больше деталей. При этом у iPhone больше зернистости, шумов.
Одно из главных различий между смартфонами - это возможность макросъёмки. У Pixel 9 есть специальный режим для этого, а у iPhone 15 такие фото делаются на сверхширокоугольную камеру. Примеры снимков - выше.
В портретном режиме обе смартфона работают довольно хорошо. Большой разницы между ними нет.
При слабом освещении Pixel 9 уже даёт результаты примерно на том же уровне, что и iPhone 15. Также он делает цвета на снимках более естественными по сравнению с устройством Apple.
Также у Pixel есть специальный режим, который позволяет снимать звёзды ночью. Это режим астрофотографии. iPhone 15 такой функцией не обладает.
В панорамном режиме Pixel 9 захватывает больше деталей и имеет лучшую цветопередачу. При этом у iPhone более широкий угол обзора в этом режиме.
Ещё одна интересная функция Pixel 9 заключается в том, что он позволяет добавлять себя на фото с другими людьми.
При съёмке видео на селфи-камеру Pixel даёт меньше деталей, а на iPhone 15 картинка более яркая и чёткая. Примеры фотографий - выше.
Если говорить о видеовозможностях, то оба смартфона работают довольно хорошо. На основную камеру они могут записывать ролики в 4К 30 к/с.
Вывод
Pixel 9 и iPhone 15 действительно хороши с точки зрения камер. Pixel предлагает больше функций при съёмке фото, а iPhone может быть лучше в плане долгосрочного использования, так как у смартфона от Google виртуальный помощник работает хуже.