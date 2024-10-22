Pixel 9 сравнили с Samsung S24 после обновлений до Android 15

Эксперт сравнивал качество фото, видео и время работы у Galaxy S24 на Exynos и Pixel 9 на Tensor G4.

При съёмке видео на ультраширик стабилизация работает на Samsung лучше, чем на Pixel. В остальном же устройства дают похожую картинку.

По части Zoom-фото, естественно, выигрывает Samsung. Тем более что на Pixel 9 просто нет телефотообъектива. То же самое касается использования зума при записи видео.

В дневных фотографиях разницы между смартфонами почти нет. Разве что они немного по-разному обрабатывают солнце, небо. Также снимки, сделанные на S24, более яркие. Однако в режиме портрета Pixel лучше справляется с яркими областями на фото.

Примеры фотографий - ниже.