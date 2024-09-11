Pixel Pro 9 Fold по сравнению с аналогами у Samsung действительно будет тонким. Но не на фоне Xiaomi или Honor. У новинки теперь улучшенный шарнир, матовые грани и задняя спинка. Открываться смартфон стал ровно на 180 градусов.

Внутренний дисплей у Pixel Pro 9 Fold имеет диагональ 8 дюймов. При этом он квадратной формы. Оснащён автоматической регулировкой частоты обновления от 1 до 120 Гц. При этом проблемы с ШИМом всё ещё остались.

Внешний экран у новинки — с диагональю 6,3 дюйма. Матрица AMOLED, разрешение Full HD. Частота обновления тоже 120 Гц. Но с ШИМом вновь у него беда.

Примеры снимков с Pixel Pro 9 Fold — ниже. Фото стали точно лучше, чем у складного смартфона Pixel первого поколения.

Работает 9 Fold на процессоре Tensor G4. Подробнее о его характеристиках и результатах тестирования в бенчмарках — ниже. Оперативной памяти и смартфона 16 ГБ, постоянной — 256 или 512 ГБ.

Аккумулятор у Pixel Pro 9 Fold стоит на 4600 мА*ч. Полностью заряжается смартфон за 1 час 45 минут. Проводная зарядка при этом мощностью всего 21 Вт, а беспроводная — 7 Вт. Реверсивной нет. Что касается автономности, то пользоваться телефоном можно целый день. Также вы не сможете заряжать его на Pixel Stand 2 из-за того, что катушка у этого смартфона смещена.