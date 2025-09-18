Pixel Pro-версии с 7 по 10 поколение сравнили по камерам, скорости и автономности

Дисплеи у Pixel 9 Pro XL и 10 Pro XL плоские, с диагональю 6,8". Экран у 7 Pro и 8 Pro - 6,7" с изогнутым стеклом. Все модели поддерживают LTPO и частоту обновления 120 Гц. Яркость экрана также повышается от поколения к поколению.

Сканеры отпечатков у 7 Pro и 8 Pro оптические, тогда как у 9 Pro XL и 10 Pro XL - ультразвуковые.

Все смартфоны имеют также стереодинамики. Их качество растёт от поколения к поколению, а лучший звук предлагает 10 Pro XL.

Основные камеры у всех четырёх моделей имеют разрешение 50 МП. Разница при хорошем освещении между ними минимальна. Сверхширик у 7 Pro с разрешением всего 12 МП, тогда как у остальных он на 48 МП. Несмотря на это, существенных различий в качестве снимков у смартфонов нет. Единственное - заметно лучше фотографирует с зумом 10 Pro XL по сравнению с остальными устройствами.

Примеры снимков вы можете увидеть ниже.

Pixel 7 Pro работает на процессоре Tensor G2, 8 Pro - на G3, 9 Pro XL - на G4, 10 Pro XL - на G5. Ёмкость оперативной памяти у моделей 7-го и 8-го поколения составляет 12 ГБ, у 9-го и 10-го - 16 ГБ. С результатами смартфонов в играх и рабочих программах можете ознакомиться ниже.

Ёмкость аккумулятора у 7 Pro составляет 5000 мАч, у 8 Pro - 5050 мАч, у 9 Pro XL - 5060 мАч, у 10 Pro XL - 5200 мАч. Что касается скорости зарядки, то 7-ка поддерживает блок питания мощностью 23 Вт, 8-ка - 30 Вт, 9-ка - 37 Вт и 10-ка - 45 Вт. Мощность беспроводной зарядки у 10 Pro XL равняется 25 Вт, а у остальных моделей - 23 Вт.