Pixel Pro-версии с 7 по 10 поколение сравнили по камерам, скорости и автономности

Pixel Pro-версии с 7 по 10 поколение сравнили по камерам, скорости и автономностиИ лучшим, как ни странно, оказался 9 Pro XL
Дисплеи у Pixel 9 Pro XL и 10 Pro XL плоские, с диагональю 6,8". Экран у 7 Pro и 8 Pro - 6,7" с изогнутым стеклом. Все модели поддерживают LTPO и частоту обновления 120 Гц. Яркость экрана также повышается от поколения к поколению.
Сканеры отпечатков у 7 Pro и 8 Pro оптические, тогда как у 9 Pro XL и 10 Pro XL - ультразвуковые.
Все смартфоны имеют также стереодинамики. Их качество растёт от поколения к поколению, а лучший звук предлагает 10 Pro XL.
Основные камеры у всех четырёх моделей имеют разрешение 50 МП. Разница при хорошем освещении между ними минимальна. Сверхширик у 7 Pro с разрешением всего 12 МП, тогда как у остальных он на 48 МП. Несмотря на это, существенных различий в качестве снимков у смартфонов нет. Единственное - заметно лучше фотографирует с зумом 10 Pro XL по сравнению с остальными устройствами.
Примеры снимков вы можете увидеть ниже.
Pixel 7 Pro работает на процессоре Tensor G2, 8 Pro - на G3, 9 Pro XL - на G4, 10 Pro XL - на G5. Ёмкость оперативной памяти у моделей 7-го и 8-го поколения составляет 12 ГБ, у 9-го и 10-го - 16 ГБ. С результатами смартфонов в играх и рабочих программах можете ознакомиться ниже.
Ёмкость аккумулятора у 7 Pro составляет 5000 мАч, у 8 Pro - 5050 мАч, у 9 Pro XL - 5060 мАч, у 10 Pro XL - 5200 мАч. Что касается скорости зарядки, то 7-ка поддерживает блок питания мощностью 23 Вт, 8-ка - 30 Вт, 9-ка - 37 Вт и 10-ка - 45 Вт. Мощность беспроводной зарядки у 10 Pro XL равняется 25 Вт, а у остальных моделей - 23 Вт.
Вывод
Pixel 10 Pro XL всего лишь немного лучше, чем его предшественник 9-го поколения. Да, у него есть функция Pixel Snap (аналог MagSafe у iPhone), ярче экран, но в остальном разницы практически нет. Также новинка показала худшую производительность в некоторых сценариях по сравнению с 9 Pro XL.
В целом, по мнению экспертов, лучшей покупкой сегодня будет Pixel 9 Pro XL. 10-ю версию имеет смысл брать, если только вам нужны магниты для беспроводной зарядки или у вас сейчас Pixel 7 Prо/более ранняя модель.