Платёжная система Google Pay получила поддержку карт МИР и Maestro

Компания Google добавила поддержку банковских карт МИР и Maestro в своей платёжной системе Google Pay. Это уже указано на официальной странице поддержки Google Pay.

Ранее пользователи Google Pay могли привязать к сервису только карты, выпущенные банками с привязкой к системам Visa и MasterCard, то теперь поддерживается отечественная система МИР и Maestro. В том числе поддерживаются и виртуальные карты.

Отметим, что банковские карточки МИР в интенсивно используются работниками бюджетных организаций, а также студентами. На данный момент Google Pay поддерживает почти сотню российских банков и кредитных организаций.