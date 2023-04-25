Плюсы и минусы младшего флагманского смартфона Xiaomi 13 Lite

В комплекте с Xiaomi 13 Lite вы получаете чехол, блок питания (зарядку) в 67 Вт. Кроме того, на экране сразу же есть защитная плёнка.

Из недостатков - невозможность расширения памяти при помощи карты памяти, отсутствие разъёма для наушников, а также отсутствие стерео.

Экран у смартфона большой - 6,55 дюйма, матрица - AMOLED, разрешение - Full HD+, частота обновления - 120 Гц, тач - 240 Гц. При этом пиковая яркость составляет 1000 нит.

Xiaomi 13 Lite оснащён процессором Snapdragon 7 Gen 1 с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной. В синтетических тестах смартфон набирает более 500 тысяч баллов. Подробнее смотрите ниже.