Плюсы и минусы нового бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 13C

Поставляется Xiaomi Redmi 13C вместе с кратким руководством, ключом для извлечения слота для SIM-карт и карты памяти до 1 ТБ, кабель USB-C. Блока питания, защитной плёнки на экране и чехла в комплекте нет. Поддерживает устройство зарядку максимум на 18 Вт.

Естественно, стерео у Redmi 13C нет — только моно. Звучание — самое обычное. Экран на этом смартфоне имеет матрицу IPS, диагональ 6,74 дюйма, разрешение 1600×720, частоту обновления — до 90 Гц. Максимальная яркость у него — 400 люксов, что очень мало, но типично для IPS-дисплеев. Тач у экрана не лучший, хоть и поддерживает 10 касаний.

Сканер отпечатков у новинки работает хорошо, а при разблокировке по лицу вам придётся держать телефон прямо перед собой (под углом он распознаёт плохо).

Работает Redmi 13C на процессоре MediaTek Helio G85. Объём оперативной памяти — 4/6/8 ГБ, внутренней — 128/256 ГБ. Работает смартфон на базе Android 13, обновления приходят, но с ними появляются на устройстве всё новые проблемы.

Существуют модели Xiaomi Redmi 13C как с NFC, так и без этого модуля. GPS определяет местоположение довольно долго.

Ёмкость аккумулятора у Redmi 13C — 5000 мА*ч, в тесте батареи он выдал 6 часов 53 минуты работы экрана. Заряжается он также 2 часа 17 минут.