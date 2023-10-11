Плюсы и минусы нового смартфона среднего класса Realme 11

Realme 11 продаётся в двух версиях памяти: 128 ГБ и 256 ГБ. Что касается оперативной памяти, то в обоих случаях её объём - 8 ГБ. Протестировал же эксперт модель с 8/256 ГБ.

На экран смартфона сразу же наклеена защитная плёнка. В комплекте с устройством идёт мощная зарядка на 67 Вт (до 100% заряжает примерно за 50 минут), кабель USB-C, чехол, иголка, документация. Оснащён также Realme 11 разъёмом для наушников.

Диагональ экрана Realme 11 - 6,43 дюйма, разрешение - Full HD+, частота обновления - 90 Гц. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания и работает быстро.

Работает Realme 11 на базе процессора Mediatek Helio G99. В AnTuTu набирает он 446 тысяч баллов. Поддерживает смартфон также NFC, то есть вы сможете им оплачивать покупки.