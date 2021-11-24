Плюсы и минусы смартфона среднего класса Samsung A52s по итогам обзора

Телефоны
Сегодня в 10:00
2 мин.
Плюсы и минусы смартфона среднего класса Samsung A52s по итогам обзораНазвали их на YouTube-канале Quke.ru
Новинку Samsung A52s оценили по ряду параметров. В целом аппарат оказался очень неплохой.
Ведущий YouTube-канала Quke.ru обозначил наиболее важные характеристики нового Samsung A52s. Оценивались внешний вид, производительность, качество фото и видео и другие параметры.
- Внешний вид. Это, по сути, всё тот же А52: различия между ними совсем незначительные.
- Экран. Аппарат имеет дисплей Super AMOLED с диагональю 6,5 дюймов и разрешением Full HD. Однако если у A52 частота обновления экрана только 90 Гц, то у A52s - уже 120 Гц. Благодаря этому работает новый Samsung более плавно. По большей части разница между 90 Гц и 120 Гц, как отмечает эксперт, важна будет для любителей игр. Также в A52s высокий уровень яркости, контрастности, множество настроек, позволяющих отрегулировать работу дисплея.
- Производительность. Здесь у A52s наблюдается значительное преимущество по сравнению с A52. В новом устройстве установлен процессор Snapdragon 778G, объём оперативной памяти у смартфона составляет 6 или 8 ГБ. В целом работает A52s очень быстро, с повседневными задачами справляется без проблем.
Подойдёт модель A52s и для игр. Большинство проектов с лёгкостью запускаются на высоких настройках, причём проблем с просадками кадров или нагревом нет.
- Автономность. Она тоже увеличилась. Так, объём аккумулятора составляет 4500 мА*ч, правда, зарядка здесь на 25 Вт максимум (заряжается до 100 процентов примерно за 1 час). Пользоваться смартфоном можно без проблем примерно 1,5 дня: к концу дня после активного пользования аппаратом у ведущего оставалось 40 процентов заряда.
- Камера. Объективы остались абсолютно те же, что и у A52. В целом снимки получаются на A52s очень неплохие, добавляет эксперт. Здесь действительно качественные фронтальная и основная камеры. На основной модуль получаются при достаточном освещении фотографии довольно хорошие, и то же самое можно сказать о вечерних снимках. В 4К со стабилизацией, конечно, есть проблемы, но в остальном всё очень сносно.
- Связь. Есть поддержка Wi-Fi 6, слот для двух SIM-карт, модуль NFC. Кроме того, благодаря новому процессору появилась поддержка 5G. По этому параметру работает аппарат идеально, говорит ведущий.
- Звук. Всё хорошо у A52s и в плане звучания. Присутствуют стереодинамики, есть разъём для подключения гарнитуры.
- Операционная система. Стоит здесь Android 11. Оболочка в целом очень хорошая: ничего лишнего, есть возможность настройки интерфейса под себя, замечает специалист.
В целом, заключает ведущий, A52s - это A52, но с новым процессором, благодаря чему возможности устройства расширились. Работает новинка шустро, даёт возможность с лёгкостью проходить любые игры и работать в интернете. Имеется здесь и влагозащита. Поэтому A52s вполне можно назвать очень надёжным смартфоном среднего класса.
Источник: Quke.ru