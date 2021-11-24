Плюсы и минусы смартфона среднего класса Samsung A52s по итогам обзора

Ведущий YouTube-канала Quke.ru обозначил наиболее важные характеристики нового Samsung A52s. Оценивались внешний вид, производительность, качество фото и видео и другие параметры.

Внешний вид. Это, по сути, всё тот же А52: различия между ними совсем незначительные.

Экран. Аппарат имеет дисплей Super AMOLED с диагональю 6,5 дюймов и разрешением Full HD. Однако если у A52 частота обновления экрана только 90 Гц, то у A52s - уже 120 Гц. Благодаря этому работает новый Samsung более плавно. По большей части разница между 90 Гц и 120 Гц, как отмечает эксперт, важна будет для любителей игр. Также в A52s высокий уровень яркости, контрастности, множество настроек, позволяющих отрегулировать работу дисплея.

Производительность. Здесь у A52s наблюдается значительное преимущество по сравнению с A52. В новом устройстве установлен процессор Snapdragon 778G, объём оперативной памяти у смартфона составляет 6 или 8 ГБ. В целом работает A52s очень быстро, с повседневными задачами справляется без проблем.

Подойдёт модель A52s и для игр. Большинство проектов с лёгкостью запускаются на высоких настройках, причём проблем с просадками кадров или нагревом нет.