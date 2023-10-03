Плюсы и минусы стандартного Realme 11, который не Pro и не Pro+

Сейчас Realme 11 4G уже официально продаётся в России. Но стоит ли его покупать?

В комплекте с Realme 11 4G идёт чехол, провод USB-C, зарядка на 67 Вт. Корпус телефона полностью сделан из пластика, а на экране сразу же есть защитная плёнка.

Диагональ экрана у Realme 11 составляет 6,4 дюйма, матрица - AMOLED, частота обновления - 90 Гц, тач - 230 Гц. Оснащён смартфон также разъёмом для наушников, но стерео отсутствует.

За производительность отвечает у новинки MediaTek Helio G99. В протестированной версии объём оперативной памяти составлял 8 ГБ, постоянной - 256 ГБ. В AnTuTu набирает смартфон 430 тысяч баллов. С повседневными задачами справляется он довольно быстро, не тормозит.