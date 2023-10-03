Плюсы и минусы стандартного Realme 11, который не Pro и не Pro+Есть ли смысл его брать?
Ведущий YouTube-канала Quke.ru рассказал об особенностях нового Realme 11 4G.
Сейчас Realme 11 4G уже официально продаётся в России. Но стоит ли его покупать?
В комплекте с Realme 11 4G идёт чехол, провод USB-C, зарядка на 67 Вт. Корпус телефона полностью сделан из пластика, а на экране сразу же есть защитная плёнка.
Диагональ экрана у Realme 11 составляет 6,4 дюйма, матрица - AMOLED, частота обновления - 90 Гц, тач - 230 Гц. Оснащён смартфон также разъёмом для наушников, но стерео отсутствует.
За производительность отвечает у новинки MediaTek Helio G99. В протестированной версии объём оперативной памяти составлял 8 ГБ, постоянной - 256 ГБ. В AnTuTu набирает смартфон 430 тысяч баллов. С повседневными задачами справляется он довольно быстро, не тормозит.
Ёмкость аккумулятора у Realme 11 - 5000 мА*ч. При активной работе к концу дня у него осталось почти 40% заряда. Полностью заряжается телефон за 40 минут.
Селфи-камера имеет разрешение 16 МП. Что касается основной, то она обновилась до 108 МП и к ней добавился объектив для портретных снимков на 2 МП. При этом оптической стабилизации у основной камеры Realme 11 нет, однако показывает она себя очень неплохо. Даже при плохом освещении можно сделать более-менее достойные снимки.
Вывод
Realme 11 4G очень сильно напоминает Realme 10. Различий между ними почти нет. Но всё равно Realme 11 - пример того, как должен выглядеть надёжный смартфон среднего класса.