Почему Apple не хочет устанавливать в iPhone зарядный разъём USB-C

Почему Apple не хочет устанавливать в iPhone зарядный разъём USB-CХотя в iPad он уже давно есть
Почти все современные смартфоны оснащены разъёмом USB Type-C для зарядки. Но не iPhone. Почему же компания Apple не устанавливает на свои мобильные устройства этот разъём?
Некоторое время назад Европарламент принял решение, согласно которому во всех новых смартфонах начиная с осени 2024 года производители должны будут устанавливать USB-C. И именно этот разъём для зарядки будет считаться стандартным. Цель данного закона - снизить число цифровых отходов и облегчить жизнь покупателям.
Что касается Apple, то, как ни странно, единственным устройством компании, на котором всё ещё нет разъёма USB-C, остаётся iPhone.
Оба разъёма - и USB-C, и lightning - можно использовать для зарядки и для передачи данных. При этом у USB Type-C число контактов больше: 24 pin против 8 pin у lightning. За счёт этого USB-C становится универсальным. Контактов питания у этого разъёма тоже больше, а это значит, что можно при помощи него заряжать устройства с большей мощностью. Наконец, USB-C поддерживает современные стандарты - до USB 4.0, тогда как lightning - только до USB 3.0. То же самое касается скорости (см. изображение ниже).
Несмотря на то что USB-C имеет множество преимуществ, есть вещи, по которым он уступает разъёму от Apple. Например, это конструкция. Сломать плату разъёма USB Type-C гораздо проще, чем у аналогичного lightning. Также порт и коннектор у USB-C почистить от пыли сложнее. Однако на деле всё же сложно сказать, что прочнее: lightning или USB-C.
Так почему всё-таки Apple не переходит на более универсальный разъём для iPhone? Дело точно не в деньгах, так как хотя от продажи уникальных проводов и идёт прибыль компании, эта прибыль не такая уж значительная.
В действительности у любого разъёма типа lightning или USB-C функций всего три. Это подключение наушников, передача данных и зарядка. Но компания Apple может предложить альтернативу любой из этих функций. То есть для этого не обязательно использовать именно lightning.
Возможно, дело в беспроводной зарядке. Скорее всего, без lightning невозможно будет использовать беспроводные технологии для iPhone, предполагает эксперт YouTube-канала Droider. Кроме того, iPhone не требуется высокой скорости передачи данных в отличие от iPad, который считается профессиональным устройством.