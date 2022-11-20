Почему Apple не хочет устанавливать в iPhone зарядный разъём USB-C

Некоторое время назад Европарламент принял решение, согласно которому во всех новых смартфонах начиная с осени 2024 года производители должны будут устанавливать USB-C. И именно этот разъём для зарядки будет считаться стандартным. Цель данного закона - снизить число цифровых отходов и облегчить жизнь покупателям.

Что касается Apple, то, как ни странно, единственным устройством компании, на котором всё ещё нет разъёма USB-C, остаётся iPhone.

Оба разъёма - и USB-C, и lightning - можно использовать для зарядки и для передачи данных. При этом у USB Type-C число контактов больше: 24 pin против 8 pin у lightning. За счёт этого USB-C становится универсальным. Контактов питания у этого разъёма тоже больше, а это значит, что можно при помощи него заряжать устройства с большей мощностью. Наконец, USB-C поддерживает современные стандарты - до USB 4.0, тогда как lightning - только до USB 3.0. То же самое касается скорости (см. изображение ниже).