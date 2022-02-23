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Почему чемпионы по мобильным играм выбирают iPhone, а не игровые смартфоны на Android

Объяснили на YouTube-канале AndroidSetup
Ведущий канала AndroidSetup в выпуске на YouTube назвал три причины выбора киберспортсменами для соревнований не Android-смартфонов, а iPhone.
Почему чемпионы по мобильным играм выбирают iPhone, а не игровые смартфоны на Android

По словам Дмитрия, эксперта канала AndroidSetup, существуют три причины предпочтения киберспортсменами iPhone, а не Android-устройств для игр.

  1. «Залёт». В играх на iOS точно в цель попасть даже с подтормаживаниями проще, чем на Android. Причём касается это и iPad. Такое преимущество помогает спортсмену улучшить свои навыки по сравнению с другими игроками.
  1. Страх. Дело в том, что профессиональные игроки не хотят, чтобы их аудитория думала, что они рекламируют смартфоны на Android.
Почему чемпионы по мобильным играм выбирают iPhone, а не игровые смартфоны на Android
  1. Деньги. Киберспортсмены, по мнению ведущего, просто ориентируются на окружающих. А у большинства из них - как раз iPhone.
Источник: AndroidSetup
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