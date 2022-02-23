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Почему чемпионы по мобильным играм выбирают iPhone, а не игровые смартфоны на Android

Объяснили на YouTube-канале AndroidSetup

Ведущий канала AndroidSetup в выпуске на YouTube назвал три причины выбора киберспортсменами для соревнований не Android-смартфонов, а iPhone.